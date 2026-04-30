Ένα δραματικό βίντεο από σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές καταγράφει την αστραπιαία αντίδραση ενός πατέρα, ο οποίος έπεσε στις ράγες για να προστατεύσει το παιδί του, αφού εκείνο έπεσε από την αποβάθρα λίγο πριν πριν τη διέλευση τρένου.

Ο πατέρας πήδηξε αμέσως στις ράγες και κάλυψε το βρέφος με το σώμα του καθώς το τρένο πλησίαζε. Στο βίντεο που έγινε viral, φαίνεται το τρένο να περνά από πάνω τους, ενώ παρευρισκόμενοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι χωρίς να μπορούν να επέμβουν.

Παρά τον τεράστιο κίνδυνο, τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος επέζησαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Μόλις το τρένο απομακρύνθηκε, άνθρωποι έσπευσαν προς το σημείο για να βοηθήσουν, με την μητέρα πρώτη να τρέχει για να πάρει στην αγκαλιά της το παιδί της.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο, χειροκρότησαν τον πατέρα για την ψυχραιμία και το θάρρος του σε μια στιγμή που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.



Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

Το βίντεο διαδόθηκε ευρέως στα social media, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τον πατέρα ήρωα και να επαινούν την αυθόρμητη απόφασή του να ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει το παιδί του, σύμφωνα με το Al Jazeera.