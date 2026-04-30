Πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» το Σάββατο το μεσημέρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο κόσμος της Ένωσης δείχνει για ακόμη μία φορά τη στενή του σχέση με την ομάδα τη φετινή σεζόν, καθώς αναμένεται να γεμίσει τις εξέδρες και να μετατρέψει την προπόνηση σε μια ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν περίπου στις 16:30, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μαζική προσέλευση που μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000.

Στόχος των φιλάθλων είναι να στηρίξουν ψυχολογικά τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς, δίνοντάς τους επιπλέον ώθηση ενόψει ενός από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν. Η ΑΕΚ χρειάζεται τη νίκη, σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη του τίτλου.

Παράλληλα, η διοίκηση και το επιτελείο της ομάδας έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν το πέταλο αλλά και την κεντρική εξέδρα για να φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι της Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενωτική και δυναμική εικόνα στήριξης.

Η Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να ζήσει μια έντονη ποδοσφαιρική «πρόβα» ντέρμπι, με την ΑΕΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία με την ψυχολογία στο ζενίθ και τον κόσμο στο πλευρό της.