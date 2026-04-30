Ο Βάλτερ Ματσάρι βρίσκεται από την Τετάρτη (29/4) στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει επαφές με τους ανθρώπους του Ηρακλή, ενώ παράλληλα επισκέφθηκε τις προπονητικές εγκαταστάσεις στη Μίκρα και πήρε μια πρώτη εικόνα από την πόλη που ενδέχεται να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ιταλός τεχνικός είχε πολύωρες συζητήσεις με τη διοίκηση του «γηραιού», χωρίς ωστόσο να υπάρξει οριστική συμφωνία, καθώς παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα. Μεταξύ αυτών, το οικονομικό σκέλος, αφού οι απαιτήσεις του φτάνουν περίπου τις 500.000 ευρώ, αλλά και η στελέχωση του τεχνικού επιτελείου του, καθώς έχει ζητήσει να έχει μαζί του τρεις συνεργάτες.

Στην ατζέντα των επαφών τέθηκαν επίσης και τα αγωνιστικά ζητήματα, με τον Ματσάρι να επισημαίνει ότι η ομάδα θα χρειαστεί σημαντική ενίσχυση στο ρόστερ της για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους της νέας σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, το κλίμα των συζητήσεων χαρακτηρίζεται θετικό και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Αυτό επιβεβαιώνει και ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, ο οποίος ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι ο Ματσάρι βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει τον Ηρακλή.

Σύμφωνα με τον Σκίρα, προετοιμάζεται συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2027, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο, έως το 2028. Όπως σημειώνει, ο πρώην τεχνικός των Νάπολι και Ίντερ βρίσκεται στην Ελλάδα με στόχο να ολοκληρώσει τη συμφωνία, ενώ η πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών χαρακτηρίζεται «θετική».

Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Ηρακλή να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του έμπειρου Ιταλού προπονητή για την επόμενη μέρα του συλλόγου.