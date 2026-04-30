Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο αφορά 30.000 κλειστά αλλά και ανοιχτά ακινήτων, αλλά επίσης και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», εστίασε το πρωί της Πέμπτης 30/4 κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«H μεγάλη διαφορά σε σχέση με ότι προηγούμενο έχει υπάρξει, είναι η πολύ μεγάλη διαφορά στο ποσό που θα δίνει το κράτος. Δηλαδή σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι οι δυο τους, το εισόδημα το οποίο θα πρέπει να έχεις για να πάρεις 36.000 ευρώ από το κράτος είναι 35.000 ευρώ, φτάνει μέχρι και το 90%» είπε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

«Λέμε ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια δίνει το κράτος από 75 μέχρι 95 % της επιδότησης για την ανακαίνιση κλειστών ή ανοικτών σπιτιών. Αυτό έχει εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ανεβαίνουν προσμετρώνται για κάθε παιδί.

Δηλαδή ένα ζευγάρι το οποίο έχει 35.000 ευρώ εισόδημα. Αν έχει δύο παιδιά πηγαίνει μέχρι 45.000 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται το εισόδημα τους κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί για να μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα μας αυτό.

Και έχουμε μια ειδική μοριοδότηση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, για μονογονεϊκές οικογένειες, για οικογένειες οι οποίες έχουν ένα άτομο με αναπηρία στο νοικοκυριό τους και έτσι μπορείς να φτάσεις στην επιδότηση από το κράτος έως και το 95 % του τελικού ποσού.

Δεν έχουν εξειδικευτεί όλα αυτά, αλλά οι κανόνες που σκεφτόμαστε είναι να είναι παρόμοιοι με το “σπίτι μου 2”, δηλαδή να μην πηγαίνουμε σε πολύ καινούργια ακίνητα, να μην είναι πολύ καινούργια έτσι ώστε να μην αυξήσουμε κι άλλο τις τιμές στην αγορά.

Δηλαδή ερχόμαστε και χτίζουμε πάνω σε προηγούμενα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και χτίζουμε πάνω τους διορθώνοντας πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι ταλαιπώρησαν νοικοκυριά στο παρελθόν» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Έχουμε σχεδόν 13.000 οικογένειες οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν πάρει σπίτι με το “σπίτι μου 2”, 10.000 οικογένειες οι οποίες έχουν πάρει σπίτι με το “σπίτι μου 1”. Είναι δύο προγράμματα τα οποία βοήθησαν οικογένειες».

Διευκρινίσεις για τις Νταντάδες της Γειτονιάς

Εστιάζοντας στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» η Δόμνα Μιχαηλίδου ειπες: «Σε δύο εικοσιτετράωρα έχουμε 30.000 επισκέψεις και ανοίγματα φακέλων για υποψήφιες νταντάδες γειτονιάς.

«Ανοίξαμε τη Δευτέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, ανοίξαμε την Δευτέρα την πλατφόρμα για τις υποψήφιες επιμελήτριες για τις νταντάδες και έχουμε ήδη σε δύο 24ωρα, δεν ξέρω καν τι έχει γίνει σήμερα αυτό το πρωινό, 30.000 επισκέψεις και ανοίγματα φακέλων για να έχουμε αιτήσεις από νταντάδες είτε νταντάδες, γιαγιάδες είτε νταντάδες νεότερες που θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα αυτού του κράτους ως επάγγελμα και να βοηθήσουν τις οικογένειες να προσέξουν τα βρέφη τους.

Οι μαμάδες αν θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους ή να βρουν δουλειά είναι ένας τρόπος που η μαμά είναι ήσυχη.

Δηλαδή η μαμά, ξέρω ότι βάζει στο σπίτι της έναν άνθρωπο, είτε είναι η νταντά – γιαγιά, είτε είναι η νταντά που θα βρει σε ένα μητρώο, που είναι εγγεγραμμένος κάπου που υπάρχουν τα δικαιολογητικά του, που υπάρχει το ποινικό του μητρώο, που υπάρχουν τα χαρτιά γιατρού. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποιον στο σπίτι σου που δεν ξέρεις.

Γι αυτό και ανταποκριθήκαμε σε μια πραγματικότητα η οποία είναι ότι βάζεις σπίτι σου τη μαμά σου, δηλαδή τη γιαγιά του μωρού, ή βάζεις στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του, έχει κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Η μαμά παίρνει 500 ευρώ για το παιδάκι της το οποίο είναι από 2 μηνών μέχρι 2.5 ετών. Αυτό το κάνουμε γιατί ακόμα υπάρχουν κενά σε θέσεις βρεφικών, ενώ υπάρχουν πολλές θέσεις τις οποίες τις χρηματοδοτεί το κράτος.

Έτσι σε νηπιακό σε προνηπιακούς σταθμούς, δηλαδή 2,5 με τεσσάρων ετών» τόνισε.

«Η αλήθεια είναι ότι για τα βρέφη μέχρι 2,5 ετών δεν υπάρχουν πολλές θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς, οπότε έρχεται το κράτος και σου λέει μέχρις ότου δημιουργήσουμε και χρηματοδοτούμε κιόλας την δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την οικογένεια, να βοηθήσουμε την μαμά και να πάρει ένα κουπόνι από το κράτος 500 ευρώ.

Το κράτος να καλύψει και το εργόσημο στη νταντά την οποία θα απασχολήσει η μαμά, δηλαδή να είναι μια γυναίκα η οποία δουλεύει και χτίζει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και δεν είναι στο μαύρο πια, για να το πω απλά, αλλά και χτίζει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και είναι και ασφαλιστικά καλυμμένοι που είναι πολύ».

Επίσης αναφέρθηκε στα διευρυμένα όρια λέγοντας πως: «Εδώ να υπενθυμίσω ότι μια γυναίκα με ένα παιδί θέλει δικό της εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ, με δυο παιδιά 27.000 ευρώ από τρία και πάνω. Δεν μας νοιάζει καθόλου το εισόδημα της μαμάς. Το εισόδημα του πατέρα δεν μετράει καθόλου. Δεν πάει να βγάζει 100.000 ευρώ, ας πούμε. Δεν μετράει καθόλου.

«Μετράει μόνο το εισόδημα της μητέρας» ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: «Οπότε θεωρώ ότι καλύπτουμε πάρα πολλές Ελληνίδες και για τις νταντάδες να πω ότι μπορούν να καλύπτουν το πρόγραμμά μας μέχρι και τρία παιδιά, δηλαδή 1.500 ευρώ. Οπότε εν τέλει είναι ένα καλό επάγγελμα για έναν άνθρωπο που θέλει να φροντίζει παιδιά και να προσφέρει».