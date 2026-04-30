Στο Αυτόφωρο αναμένεται να δικαστεί σήμερα (30/4) η μητέρα του 5χρομου αγοριού, που έμεινε μόνο του στο σπίτι την Τρίτη (28/4), στη Θεσσαλονίκη, και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι του διαμερίσματος 6ου ορόφου πολυκατοικίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.

Η 25χρονη διώκεται για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με την κατηγορία που απήγγειλε εις βάρος της η εισαγγελέας πρωτοδικών.

Προανακριτικά, η 25 ετών μητέρα κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να επισκεφθεί κάποιον γιατρό, έχοντας ειδοποιήσει προηγουμένως γυναίκα για να προσέξει τον ανήλικο -ωστόσο αυτή δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα ο γιος της να μείνει μόνος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο 5χρονος εκτόξευε διάφορα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, όπως πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. Στο σημείο άμεσα έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα από την ταράτσα της πολυκατοικίας, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη.

Προσεγγίζοντας το παιδί και εξασφαλίζοντας τη σωματική του ακεραιότητα οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν τη δράση του, από την οποία, πάντως, δεν προέκυψε τραυματισμός.

Η μητέρα του προσήχθη στο τμήμα, όταν επέστρεφε στο σπίτι, και τελικά συνελήφθη. Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος.