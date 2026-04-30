Η πλατφόρμα Disney+ εξασφάλισε για πρώτη φορά ζωντανά τηλεοπτικά δικαιώματα για αγώνες του ανδρικού UEFA Champions League, με την UEFA να προσελκύει νέο αγοραστή στη δημοπρασία των πακέτων μετάδοσης για τη σημαντικότερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η Disney αναδείχτηκε ως προτιμώμενος πλειοδότης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και η Σουηδία, στο πλαίσιο της δημοπρασίας για 19 τηλεοπτικές αγορές που αφορούν την περίοδο 2027-2031 και ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η επιτυχία της Disney θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που η αμερικανική εταιρεία αποκτά δικαιώματα του Champions League, γεγονός που καταδεικνύει τη διευρυνόμενη απήχηση της διοργάνωσης τόσο σε παραδοσιακούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όσο και σε streaming υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση των πλειοδοτών θα γίνει από την UC3, την κοινοπραξία που ανήκει στην UEFA και την ένωση European Club Association, η οποία διαχειρίζεται το εμπορικό σκέλος των κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Η UEFA και η UC3 είχαν ήδη εξασφαλίσει το προηγούμενο έτος αυξήσεις μεταξύ 20% και 30% στις υπάρχουσες συμφωνίες τους κατά τη δημοπρασία για τις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, ενώ εκτιμάται ότι πέτυχαν περαιτέρω διψήφια ανάπτυξη και στον τρέχοντα γύρο πωλήσεων.

Η πρόσφατη διαδικασία αφορούσε τα δικαιώματα του Champions League σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Κεντρική Αμερική, η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, το Μεξικό, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Νότια Αμερική, η Σουηδία και η Ελβετία.

Η επιτυχία της Disney έρχεται μετά την εξασφάλιση δικαιωμάτων του Champions League από άλλη streaming πλατφόρμα, την Paramount+, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία τον περασμένο Νοέμβριο.

Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να γίνει δεκτό θετικά από τους συλλόγους και τα εγχώρια πρωταθλήματα, καθώς επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου, χωρίς να αποσπά πόρους από μεγάλους κατόχους δικαιωμάτων όπως οι Sky Sports, TNT Sports και DAZN.

Η UEFA εκτιμά ότι η συνολική αξία των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων θα ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ ετησίως με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, ενώ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του The Guardian, αναμένεται να αποφέρει και πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως από εμπορικές συμφωνίες.

Η UC3 ανέθεσε πέρυσι στην αμερικανική εταιρεία Relevent Football Partners τη διαχείριση των διαγωνισμών για τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα, τερματίζοντας τη συνεργασία 30 ετών της UEFA με την ελβετική εταιρεία, Team Marketing, με τα έως τώρα αποτελέσματα να θεωρούνται επιτυχημένα.

Το ενδιαφέρον της Disney για τα δικαιώματα ποδοσφαίρου αυξάνεται σταθερά και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η εταιρεία διαθέτει ήδη αποκλειστικά πανευρωπαϊκά δικαιώματα για το γυναικείο Champions League έως το 2030, καθώς και δικαιώματα για το Europa League και το Conference League σε Σουηδία και Δανία.

Η UEFA, η UC3 και η Relevent αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις.