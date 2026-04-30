Οι Σπέτσες, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για να απολαύσετε την άνοιξη και το καλοκαίρι που, πλέον, δεν είναι μακριά. Στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, με την κοσμοπολίτικη αύρα και την ένδοξη ιστορία, κάθε γωνιά του μυρίζει θάλασσα, γιασεμιά και πεύκο.

Οι Σπέτσες αποτελούν σταθερά μία ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση. Εμβληματικό σημείο του νησιού είναι η Ντάπια -από τα πρώτα πράγματα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας εδώ, καθώς και βασικό αξιοθέατο που συναντάται στο λιμάνι των Σπετσών. Από εδώ ένας παραλιακός δρόμος οδηγεί ανατολικά στο Παλιό Λιμάνι και ένας άλλος δυτικά στις Σχολές.

Με αφετηρία σας την πλατεία, θα κατευθυνθείτε βορειοανατολικά και μετά την παραλία του Αγίου Νικολάου και τα υπέροχα αρχοντικά, θα βρεθείτε στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών. Μπροστά σας απλώνεται η παραλία του Παλιού Λιμανιού (Μπάλτιζα), η οποία περιστοιχίζεται από καλά εστιατόρια και bars. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και ο Φάρος, ενώ εδώ βρίσκονται και τα Καρνάγια. Οι παραλίες του νησιού μπορεί να μην είναι εξωτικές (αν και όσοι γνωρίζουν την πίσω πλευρά του με τα άγρια κολπάκια μιλούν για εικόνες μοναδικής ομορφιάς), ωστόσο, είναι τόσο ξεχωριστό όλο το σκηνικό εδώ που αυτό μοιάζει να μην απασχολεί.

Για το τέλος, κρατήστε μια βόλτα στο Καστέλι ή αλλιώς την παλιά πόλη των Σπετσών, παίρνοντας το δρόμο πίσω από την Ντάπια, περίπου 600 μ. από την παραλία. Το τοπίο είναι φανταστικό και η θέα στο νησί μοναδική! Κι εννοείται πως δεν γίνεται να μην κάνετε μία στάση στο αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, που λειτουργεί και ως Μουσείο, στην πλατεία Πευκάκια.

