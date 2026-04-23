Ενενήντα πέντε χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, σε περιόδους ανάπτυξης και σε περιόδους κρίσης. Για την ιστορία, το μέλλον και τον ρόλο της Παπαστράτος στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου μίλησε στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη, η Διευθύντρια Επικοινωνίας Media Relations & Content της εταιρείας, Κατερίνα Χατζοπούλου, από το 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.



Η κ. Χατζοπούλου περιέγραψε τη φετινή παρουσία της εταιρείας στους Δελφούς με τρεις λέξεις: συνέπεια, εύρος και ουσία. Τόνισε ότι τα στελέχη της δεν «δίνουν απλά το παρόν», αλλά συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο που διαμορφώνει το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της νέας γενιάς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Παπαστράτος χρηματοδότησε την παρουσία 300 φοιτητών στο Φόρουμ, οι οποίοι παρακολούθησαν live τις συζητήσεις που αφορούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το δικό τους μέλλον, το οποίο οφείλουν και οι ίδιοι να συνδιαμορφώνουν».

Τι κρατά μια εταιρεία ζωντανή επί σχεδόν έναν αιώνα;

Η ίδια δεν απέδωσε τη μακροζωία της Παπαστράτος σε ένα μόνο χαρακτηριστικό. Μίλησε για μια εταιρεία που «μεγάλωσε μαζί με την Ελλάδα», αντέχοντας τόσο στις περιόδους ανάπτυξης όσο και στις κρίσεις. Το κλειδί, είπε, είναι η ικανότητα διαρκούς αλλαγής μένοντας σταθερή στις αξίες της: «Αλλάζουμε, μεταβαλλόμαστε, αλλά παραμένουμε σταθεροί στο αξιακό μας σύστημα. Η κουλτούρα μας είναι να δημιουργούμε αξία στην κοινωνία, στην οικονομία και πάνω από όλα στους ανθρώπους».

Το ελληνικό success story στη φορολογία

H κ. Χατζοπούλου ανέλυσε τη συζήτηση γύρω από τη φορολογία των εναλλακτικών προϊόντων καπνού και νικοτίνης, χαρακτηρίζοντάς τη «πιο επίκαιρη από ποτέ και κομβικής σημασίας».

Το τρίπτυχο που, κατά την ίδια, φέρνει ισορροπία είναι: δημόσια πολιτική, δημόσια έσοδα, δημόσια υγεία. Και η Ελλάδα, υποστήριξε η ίδια, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σωστής προσέγγισης χάρη σε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα, ανέφερε, είναι μετρήσιμα:

+200 εκατ. ευρώ αύξηση δημοσίων εσόδων

αύξηση δημοσίων εσόδων Μείωση του λαθρεμπορίου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (από 24% σε 17%)

(από 24% σε 17%) Μείωση του επιπολασμού καπνίσματος κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες

Όπως τόνισε, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον δεύτερη στην Ευρώπη, μετά την Τσεχία, σε ό,τι αφορά τη μείωση καπνιστών. Αντίθετα, επισήμανε, σε χώρες όπου παρατηρείται υπερφορολόγηση ή εξίσωση όλων των κατηγοριών, το παράνομο εμπόριο αυξάνεται και η δημόσια υγεία επιβαρύνεται.









