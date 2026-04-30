Έντονη είναι η ανησυχία που έχει προκαλέσει ξανά στην Εύβοια η αυξημένη παρουσία μεδουσών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται συνεχής άνοδος του αριθμού τους, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν τρόμο στις παραλίες.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega και της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» το φαινόμενο είναι πιο έντονο στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου η συγκέντρωση των μεδουσών είναι ιδιαιτέρως μεγάλη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μέδουσες απλώνονται σε μια απόσταση 5 μιλίων περίπου, από τα Πολιτικά μέχρι τη Δάφνη.

Οι ειδικοί λένε πως πλέον έχει εκλείψει και ο φυσικός εχθρός της μέδουσας, δηλαδή άλλα ψάρια τα οποία τρέφονται με αυτές.