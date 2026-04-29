Η Εύβοια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη και συνεχώς αυξανόμενη παρουσία μεδουσών σε αρκετές παραλίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες.

Ιδιαίτερα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Εκατοντάδες μέδουσες έχουν κατακλύσει τα νερά, με κατοίκους και επισκέπτες να κάνουν λόγο για πρωτοφανή εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μέδουσες εκτείνονται σε μεγάλη θαλάσσια έκταση, που ξεπερνά τα 5 μίλια, καλύπτοντας το τμήμα από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, διακρίνονται καθαρά μεγάλοι πληθυσμοί σε αποχρώσεις μωβ και καφέ, τόσο μικρού όσο και μεγάλου μεγέθους.

Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, καθώς ήδη από τις αρχές Μαρτίου είχαν καταγραφεί μαζικά ξεβράσματα μεδουσών σε παραλίες της Εύβοιας. Τότε, σχετική εικόνα είχε δημοσιεύσει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου.