Σε φάση προσαρμογής φαίνεται να εισέρχεται η αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, αλλά τις αποφάσεις να λαμβάνονται με μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Η εικόνα που καταγράφεται από τα τελευταία στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty αποτυπώνει μια αγορά που δεν υποχωρεί, αλλά αλλάζει ρυθμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση για το διάστημα από 1η Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2026, το ενδιαφέρον για ελληνικά ακίνητα υψηλής κατηγορίας αυξήθηκε σημαντικά, με τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να ενισχύονται κατά 18,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η διάμεση αξία των ακινήτων που εξετάζουν οι υποψήφιοι αγοραστές καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας τα 3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 43%. Η συνολική αξία των ακινήτων που βρίσκονται στο «ραντάρ» ενεργών αγοραστών ανήλθε στα 1,75 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες συμφωνίες αγοραπωλησίας, δηλαδή τα «reserved deals», ενισχύθηκαν κατά 22%.

Παρά τα θετικά αυτά μεγέθη, η αγορά δεν κινείται με τους ίδιους ρυθμούς όπως στο παρελθόν. Οι φυσικές επισκέψεις σε ακίνητα εμφανίζονται μειωμένες, ενώ και ο αριθμός των νέων συμφωνιών στο συγκεκριμένο διάστημα είναι χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Η εικόνα αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, που οδηγεί τους αγοραστές σε πιο προσεκτική στάθμιση των επιλογών τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον δεν έχει χαθεί, αλλά οι επενδυτές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο πριν προχωρήσουν σε δεσμευτικές αποφάσεις. Οι λεγόμενες «reserved deals», δηλαδή οι συμφωνίες που υπογράφονται πριν από την οριστική μεταβίβαση, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, ωστόσο η διαδικασία από την πρώτη επαφή έως την τελική αγορά γίνεται πιο αργή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οριστική ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας απαιτεί συνήθως από τέσσερις έως οκτώ μήνες, καθώς μεσολαβούν νομικοί και τεχνικοί έλεγχοι. Έτσι, η σημερινή επιβράδυνση δεν αποτυπώνεται άμεσα στα τελικά στοιχεία μεταβιβάσεων, αλλά επηρεάζει τον ρυθμό δημιουργίας νέων συμφωνιών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Αντίστοιχα μοτίβα έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες περιόδους διεθνούς έντασης, όπως το 2020 και το 2022, όταν η αβεβαιότητα οδήγησε σε προσωρινή επιβράδυνση των αποφάσεων, χωρίς όμως να επηρεάσει τη συνολική ζήτηση.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην τρέχουσα φάση είναι η αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης. Οι αγοραστές που παραμένουν ενεργοί φαίνεται να στοχεύουν σε ακίνητα υψηλότερης αξίας, γεγονός που εξηγεί και τη σημαντική αύξηση της διάμεσης τιμής. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από μεγάλες συμφωνίες που πραγματοποιούνται στην αγορά, με ορισμένες να ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις σε ακίνητα πολυτελείας, κυρίως λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών: το θεσμικό πλαίσιο ιδιοκτησίας, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών παραθαλάσσιων ακινήτων λειτουργούν ως βασικοί παράγοντες στήριξης της ζήτησης.

Παράλληλα, η αγορά υψηλών προδιαγραφών στην Αθήνα παραμένει ανταγωνιστική σε επίπεδο τιμών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, γεγονός που ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Για το επόμενο διάστημα, οι αναλυτές εστιάζουν σε τρεις βασικούς δείκτες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς. Ο πρώτος αφορά την επιστροφή των φυσικών επισκέψεων σε κανονικά επίπεδα, καθώς αυτό θα δείξει εάν η εμπιστοσύνη των αγοραστών αποκαθίσταται.

Ο δεύτερος σχετίζεται με τη διατήρηση της τρέχουσας σύνθεσης της ζήτησης, δηλαδή αν οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται σε ακίνητα υψηλής αξίας ή αν η αγορά θα διευρυνθεί και σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Ο τρίτος δείκτης αφορά την ολοκλήρωση των ήδη υπογεγραμμένων συμφωνιών. Μέχρι στιγμής, οι διαδικασίες προχωρούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, στοιχείο που θεωρείται θετικό για τη σταθερότητα της αγοράς.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς που διατηρεί τα θεμελιώδη της μεγέθη, αλλά λειτουργεί με πιο «συγκρατημένο» ρυθμό. Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει, ωστόσο οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον φαίνεται να καθορίζουν όλο και περισσότερο το timing των αποφάσεων.