Υπάρχουν μέρες που τα πόδια σας μοιάζουν να μην σας «κρατάνε». Τα νιώθετε βαριά, το περπάτημα γίνεται πιο αργό, η ορθοστασία πιο κουραστική, και ακόμα κι όταν κάθεστε, η ενόχληση δεν φεύγει εύκολα.

Πολλές φορές είναι κάτι περιστασιακό, μετά από μια δύσκολη μέρα. Για κάποιους όμως είναι ένα σύμπτωμα που επανέρχεται και αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα.

Ίσως να μην πρόκειται απλώς για κούραση. Πίσω από αυτή την αίσθηση μπορεί να κρύβονται συγκεκριμένες αιτίες, από απλές καθημερινές συνήθειες στον τρόπο ζωής μέχρι φλεβικά προβλήματα που χρειάζονται προσοχή.

Αν και εσείς νιώθετε συχνά βαριά τα πόδια σας, αξίζει να εξετάσετε ορισμένες βασικές αιτίες, αλλά και τι μπορείτε να κάνετε για ανακούφιση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

4 ιατρικοί λόγοι που τα πόδια σας αισθάνονται βαριά

Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Όταν οι βαλβίδες εξασθενούν, το αίμα μπορεί να λιμνάζει στα κάτω άκρα. Αυτό αυξάνει την πίεση στις φλέβες και προκαλεί πόνο, πρήξιμο στους αστραγάλους, νυχτερινές κράμπες, φαγούρα γύρω από τους αστραγάλους και εκείνη την αίσθηση του βάρους στο τέλος της ημέρας. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν κιρσοί ή ευρυαγγείες, αλλά το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμφανή σημάδια.

Ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για φλεβικό πρόβλημα:

Τα πόδια βαραίνουν και πονάνε το απόγευμα, αλλά βελτιώνονται όταν τα σηκώνετε.

Το πρήξιμο είναι ήπιο το πρωί και χειρότερο το βράδυ.

Υπάρχει φαγούρα ή αλλαγή χρώματος του δέρματος κοντά στους αστραγάλους.

Για την επιβεβαίωση της κατάστασης γίνεται υπερηχογράφημα και ακολουθεί πλάνο με αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες, ανύψωση των ποδιών και χρήση ιατρικών καλτσών συμπίεσης. Αν χρειαστεί, εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες.

Κιρσοί και ευρυαγγείες

Οι διογκωμένες φλέβες και τα εκτεταμένα δίκτυα ευρυαγγειών μπορεί να σχετίζονται με υποκείμενα φλεβικά προβλήματα και να προκαλούν πόνο και αίσθημα βάρους στο τέλος της ημέρας. Στοχευμένες θεραπείες για τις επιφανειακές φλέβες μπορούν να μειώσουν την πίεση και την ενόχληση.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)

Πρόκειται για θρόμβο σε βαθιά φλέβα του ποδιού. Μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό βάρος, σφίξιμο ή πόνο, συνήθως στο ένα πόδι, μαζί με πρήξιμο, θερμότητα ή κοκκίνισμα. Αν εμφανίσετε ξαφνικό πρήξιμο ή πόνο στο ένα πόδι, αλλαγή χρώματος ή θερμοκρασίας, πόνο στο στήθος ή δύσπνοια, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Παράγοντες τρόπου ζωής και ορμονών

Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται απλώς στην καθημερινότητα:

Πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική στάση

Έντονη άσκηση χωρίς επαρκή αποκατάσταση

Ζέστη και υγρασία

Ορμονικές αλλαγές ή φάρμακα

Εγκυμοσύνη

Αλλαγές βάρους

Απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν, όπως μικρά διαλείμματα κίνησης, ασκήσεις για τις γάμπες, ανύψωση ποδιών, σωστή ενυδάτωση και κατάλληλα παπούτσια, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το βάρος στα πόδια.

Βαριά ή αδύναμα πόδια; Μια σημαντική διαφορά

Η «βαρύτητα» είναι αίσθηση κόπωσης, σαν να περπατάτε στην άμμο. Η «αδυναμία» είναι πραγματική απώλεια δύναμης, όπως δυσκολία να σηκωθείτε ή να ανεβείτε σκάλες. Αν παρατηρήσετε πραγματική αδυναμία ή ασυμμετρία, χρειάζεται άμεση αξιολόγηση.

Τι να κάνετε όταν νιώθετε βαριά τα πόδια

Η αξιολόγηση της κατάστασης από έναν γιατρό είναι βασική. Όμως υπάρχουν και ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας για ανακούφιση.

Ανύψωση ποδιών: Μειώνει την πίεση και βοηθά την κυκλοφορία. Σηκώστε τα πόδια σας: 15–20 λεπτά πάνω από το επίπεδο της καρδιάς

Αλλαγή θέσης: Αποφύγετε να μένετε στην ίδια στάση για πολλή ώρα. Μικροί περίπατοι και ασκήσεις αστραγάλων βοηθούν την κυκλοφορία

Κάλτσες συμπίεσης (αν ενδείκνυται): Υποστηρίζουν τη ροή του αίματος

Πίνετε αρκετά υγρά: Η ενυδάτωση βοηθάει καθώς αποτρέπει την κατακράτηση υγρών και βελτιώνει την κυκλοφορία

Μείωση αλατιού: Περιορίζει το πρήξιμο

Διακοπή καπνίσματος: Βελτιώνει την κυκλοφορία

Διατήρηση υγιούς βάρους: Μειώνει μια σειρά από παράγοντες κινδύνου

Τακτική άσκηση: Βελτιώνει το κυκλοφορικό σύστημα και ενεργοποιεί την «αντλία» της γάμπας, προωθώντας το αίμα πίσω προς την καρδιά, μειώνοντας τη φλεβική στάση

Ξεκούραση: Αν το πρήξιμο προκαλείται από κόπωση, αποφύγετε την υπερβολική καταπόνηση

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε γιατρό – Πότε είναι επείγον σύμπτωμα

Αν το πρόβλημα είναι συχνό ή συνοδεύεται από πρήξιμο, αλλαγές στο δέρμα ή εμφανείς φλέβες, καλό είναι να απευθυνθείτε σε γιατρό για αξιολόγηση του προβλήματος.

Ζητήστε άμεσα βοήθεια αν εμφανίσετε: