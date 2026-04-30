Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν σήμερα να ανεβαίνουν, μια ημέρα αφού ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως κάνει προετοιμασίες για πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε αντίποινα για αυτόν των Στενών του Όρμούζ: αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, αυξάνεται κατά 5% και πλέον, πλησιάζοντας τα 125 δολάρια.

Περί τις 07:10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή σημείωνε άνοδο 5,6% στα 124,67 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης προχθές, Τρίτη, στον Λευκό Οίκο με ηγετικά στελέχη εταιρειών του τομέα του πετρελαίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν «τα μέτρα που πήρε ο πρόεδρος Τραμπ για να ανακουφίσει τις διεθνείς αγορές και τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον εφαρμοζόμενο αποκλεισμό για μήνες αν είναι απαραίτητο και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπε χθες κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Ο αποκλεισμός είναι λιγάκι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.