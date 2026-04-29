Η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας, μια διεθνής αναφορά για το πετρέλαιο, ξεπέρασε σήμερα τα 119 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 και τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο φόβος ενός παρατεταμένου αποκλεισμού των κρίσιμης σημασίας Στενών του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα το Μπρεντ να καταγράψει αύξηση 7,58% γύρω στις 20.15 ώρα Ελλάδας, στα 119,69 δολάρια.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το WTI (West Texas Intermediate), κατέγραφε αύξηση 7,60% στα 107,52 δολάρια το βαρέλι.