Μία δικαστική περιπέτεια, στην οποία έβαλε τέλος η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, έζησε ένας πατέρας. Ο άνδρας τελικά αθωώθηκε για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του.

Η υπόθεση είχε αφετηρία ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάιο, όταν ο πατέρας πέρασε το βράδυ μαζί με την 9χρονη κόρη του στο σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δυο τους παρακολουθούσαν παιδική ταινία και στη συνέχεια αποκοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι.

Την επόμενη ημέρα το παιδί ανέφερε στη μητέρα του ότι κοιμήθηκε δίπλα στον πατέρα του. Η μητέρα εκτίμησε ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη της ανήλικης και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

Όπως υποστηρίχθηκε από την υπεράσπιση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, στη δικογραφία δεν υπήρχε καμία αναφορά σε ανάρμοστη συμπεριφορά, κακοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που να στοιχειοθετεί παράνομη ενέργεια από την πλευρά του πατέρα. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, σύμφωνα με το thebest.gr, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την εφημερίδα «Πολιτεία».

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο εξέτασε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του πατέρα. Ως εκ τούτου, αποφάσισε την αθώωσή του, κρίνοντας ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν στοιχειοθετείται αξιόποινη πράξη.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ανακούφιση από τον κατηγορούμενο και το περιβάλλον του, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε επί μακρόν τις εμπλεκόμενες πλευρές.