Αναστάτωση προκάλεσε σε γειτονιά στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06), 52χρονος που κυκλοφορούσε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς, άνδρες και γυναίκες.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκε από τουλάχιστον δύο πολίτες ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, μαυροφορεμένος με καπέλο, αδύνατος, με μούσι που κυκλοφορεί σε διάφορους δρόμους, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 52χρονος δήλωσε κληρικός. Μάλιστα, εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στα social media ως ιερέας με χιλιάδες ακολούθους σε σελίδα στο Facebook.

Ο 52χρονος φέρεται να είναι Μητροπολίτης και ανήκει στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας. Γεννήθηκε στην Τήνο και είναι πτυχιούχος Θεολογίας (ΕΚΠΑ), αλλά και απόφοιτος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.