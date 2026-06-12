Αποτροπιασμό προκάλεσε στα Πετράλωνα ένας Μητροπολίτης από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας που συνελήφθη, επειδή επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα και μάλιστα σε παιδιά.

Ο κληρικός διαθέτει έντονη δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνεχή ταξίδια στην Αφρική, δημοσιεύοντας πολλές φωτογραφίες που φαίνεται δίπλα σε παιδιά και ντόπιους.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις» λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι το κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκε από τουλάχιστον δύο πολίτες στην περιοχή των Πετραλώνων, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, μαυροφορεμένος με καπέλο, αδύνατος, με μούσι που κυκλοφορεί σε διάφορους δρόμους, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης προσέγγισε παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες και άνδρες, αδιαφορώντας για τις επιπλήξεις που δεχόταν. Μάλιστα, φέρεται να κυκλοφορούσε σε αυτή την κατάσταση περίπου δύο ώρες.

Μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι μεγαλόσχημος κληρικός.

Ο κληρικός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και εκεί αποκάλυψε ότι είναι κληρικός στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Δικαιολογώντας τις πράξεις του, υποστήριξε ότι για χρόνια παλεύει με κακούς λογισμούς και για αυτόν τον λόγο εξομολογείται τακτικά στον πνευματικό του.

Επίσης, υποστήριξε ότι βρίσκεται στα Πετράλωνα, γιατί παρακολουθεί μεταπτυχιακό στην Πάντειο, ενώ ανέφερε πως δεν θυμόταν πού είχε σταθμεύσει το ΙΧ του.

Πλέον, οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας θα του παράσχει νομική υποστήριξη.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε τα εξής:

«Κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμοτήτων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και αρχιγραμματέα της αγίας ιεράς συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας θα παρέχει τη νομική υποστήριξη που προβλέπεται».