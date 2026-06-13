Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.

Η πτώση «θραυσμάτων drones» σε λιμενικό τερματικό σταθμό στο Τεμριούκ, στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στο στενό του Κερτς που χωρίζει τη Ρωσία από την προσαρτημένη Κριμαία, προκάλεσε πυρκαγιά, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι 96 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία, κατά της οποίας η Μόσχα έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επίθεση εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, έχει εντείνει τα πλήγματα με drones σε κατεχόμενες περιοχές και στο ρωσικό έδαφος, κάποιες φορές σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι κατέρριψε συνολικά 177 ουκρανικά drones.

Το Κίεβο στοχοποιεί κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές, όπως δεξαμενές πετρελαίου και διυλιστήρια, προκειμένου να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από την πώληση υδρογονανθράκων.

«Ο στόχος τους είναι να διχάσουν τη ρωσική κοινωνία, να καλλιεργήσουν σύγχυση και να προκαλέσουν οικονομική ζημιά. Αλλά δεν θα το καταφέρουν», δήλωσε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνάντησης με στρατιώτες στο Κρεμλίνο.