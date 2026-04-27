Η ifly λειτουργεί ως ένα πλήρως καθετοποιημένο aviation ecosystem, σχεδιασμένο να καλύπτει ολόκληρη την εμπειρία του ταξιδιού των πελατών και όχι μόνο το σκέλος της πτήσης, γεγονός που την καθιστά κάτι παραπάνω από έναν απλό αερομεταφορέα, συνδυάζοντας ιδιωτικές αερομεταφορές, τεχνική υποστήριξη και premium υπηρεσίες μετακίνησης.
Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ιδιωτικής αεροπορίας, πάνω από 50.000 ώρες πτήσης και 8.000+ πελάτες, η ifly εξυπηρετεί παραπάνω από 250 προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, στηρίζοντας τις δραστηριότητές της με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 74 ατόμων, μεταξύ των οποίων 28 εξειδικευμένοι πιλότοι, 21 πιστοποιημένοι μηχανικοί και 25 επιχειρησιακά στελέχη.
Αν και ο πυρήνας των υπηρεσιών της είναι οι αερομεταφορές με ιδιωτικά jets και ελικόπτερα, οι επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν περιορίζονται σε αυτό. Η ifly αποτελεί ένα οικοσύστημα αεροπορικών υπηρεσιών με πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων είναι οι υπηρεσίες premium συντήρησης αεροσκαφών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
Οι προηγμένες της εγκαταστάσεις στα Μέγαρα είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής και επανδρωμένες με υψηλά καταρτισμένα στελέχη, διασφαλίζοντας κορυφαία φροντίδα για ελικόπτερα και αεροπλάνα.
Παράλληλα, η ifly παρέχει premium επίγειες μεταφορές μέσω της εταιρίας του ομίλου, iTransfer. Από πολυτελείς λιμουζίνες και SUV έως ευρύχωρα mini-vans, η ifly σας εγγυάται ότι η εμπειρία σας μαζί της ξεκινά πολύ πριν την απογείωση.
Συγχρόνως, με την iHelipad, η εταιρία διαχειρίζεται ένα δίκτυο πιστοποιημένων ελικοδρομίων, σε δημοφιλείς προορισμούς υψηλής ζήτησης, όπως η Μύκονος και η Ελαφόνησος, καθώς και σε εμβληματικά resorts, όπως το Amanzoe.
Τα ελικοδρόμια αυτά δεν λειτουργούν απλώς ως σημεία απογείωσης και προσγείωσης, αλλά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που ενισχύει την καθετοποίηση του οργανισμού και διασφαλίζει την ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση της ifly σε κάθε σημείο της Ελλάδας.