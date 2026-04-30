Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται DJ, γιατί η μουσική που έβαλε σε γαμήλιο γλέντι οδήγησε στο θάνατο 140 κοτόπουλα.

Στις 25 Απριλίου παντρεύτηκε μια κάτοικος του Uttar Pradesh στην Ινδία και το νεόνυμφο ζευγάρι έστησε υπαίθριο γαμήλιο γλέντι.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια τραγική τροπή με τη μουσική που έβαλε ο DJ, Kavi Yadav, καθώς ήταν τόσο δυνατή που σκότωσε 140 κοτόπουλα σε πτηνοτροφείο που ήταν κοντά στο σημείο που γινόταν το πάρτι.

Ο εκτροφέας Σαμπίρ Αλί την επόμενη μέρα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, αναφέροντας ότι «ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που τα κοτόπουλα τρόμαξαν και πέθαναν».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της metro.co.uk, η δυνατή μουσική, ειδικά όταν έχει υψηλή ένταση, μπορεί να σκοτώσει τα ζώα, να προκαλέσει βλάβες στην ακοή τους ή να δημιουργήσει έντονο άγχος.

Επίσης, τα περισσότερα κατοικίδια, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, φοβούνται τους δυνατούς θορύβους, όπως τα πυροτεχνήματα, ενώ ακόμη και τα άγρια ζώα μπορεί να υποστούν έντονο άγχος από τους δυνατούς θορύβους.