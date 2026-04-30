Με το ένα πόδι στον τελικό του Europa Conference League είναι η Κρίσταλ Πάλας μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε της Στρασμπούρ με 1-0 εντός έδρας.

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας 1-3

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την πρόκριση στον τελικό έκανε η Κρίσταλ Πάλας, η οποία χρειάστηκε μόλις… 28 δευτερόλεπτα για να κάνει το 0-1 με τον Σαρ. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 47′, με τον Οτσερένκο, η Κρίσταλ Πάλας όμως αντέδρασε τέλεια: 1-2 στο 58′ ο Κάμαντα, 1-3 στο 84′ ο Λάρσεν και ο δρόμος προς τον τελικό είναι ορθάνοιχτος.

Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ 1-0

Προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό πήρε η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Στρασμπούρ όμως παραμένει ζωντανή και θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο Βαγιέκας μπήκε στο 54′, όταν ο Παλαθόν εκτέλεσε κόρνερ και ο Αλεμάο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.