Αυτοχειρία και όχι εγκληματική ενέργεια φαίνεται πως κρύβεται τελικά πίσω από τον θάνατο του 44χρονου αλλοδαπού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε στάβλο στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αρχικά όλα τα στοιχεία παρέπεμπαν σε ανθρωποκτονία, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα από την ιατροδικαστική εξέταση και την ανεύρεση του όπλου ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο εντοπισμός, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου 2026, του όπλου σε περιοχή κοντά στον στάβλο, γεγονός που αποκάλυψε ότι ο χώρος είχε «στηθεί» έτσι ώστε να παραπλανηθούν οι αρχές και ο θάνατος να καταγραφεί ως δολοφονία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 47χρονος Αλβανός και η 50χρονη Ελληνίδα που φιλοξενούσαν τον 44χρονο στον στάβλο, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, φέρονται να επιχείρησαν να αποκρύψουν την πραγματική αιτία του θανάτου του.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το όπλο που χρησιμοποίησε ο 44χρονος για να βάλει τέλος στη ζωή του δεν ήταν δηλωμένο και ανήκε σε ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, γεγονός που πυροδότησε την προσπάθεια συγκάλυψης. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να πήραν το όπλο από το σημείο όπου ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε, να το αποσυναρμολόγησαν σε κομμάτια και στη συνέχεια να το πέταξαν σε κοντινή τοποθεσία, ώστε να εξαφανίσουν κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

Τα έξι άτομα που συνδέονται με την υπόθεση συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς οι μαρτυρίες τους φέρονται να κατασκεύασαν ένα σενάριο ανθρωποκτονίας, προκειμένου να αποπροσανατολιστούν οι αστυνομικές αρχές. Μετά τα νέα ευρήματα, η υπόθεση φαίνεται να οδηγείται σε οριστικό κλείσιμο ως αυτοκτονία, με τους συλληφθέντες να αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές κατηγορίες για τη μεθόδευση της παραπλάνησης των αρχών.