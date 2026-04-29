Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές στην Καλαμάτα ζητώντας απαντήσεις για το πτώμα άνδρα που βρέθηκε μέσα σε στάβλο.

Η σορός ανήκει σε 42χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής και εντοπίστηκε σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.

Το τραύμα στο κεφάλι και η κόντρα με έναν άνδρα

Το θύμα είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 29/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» άτομα που μίλησαν στις αρχές ανέφεραν πως ο 42χρονος είχε συνεχώς κόντρα με έναν άνδρα που είχε εργασιακές σχέσεις μαζί του.

Η αστυνομία αναζητεί αυτόν τον άνδρα και η έρευνα εκεί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.