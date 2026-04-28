Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28.04.2026) στην περιοχή της Καλαμάτας.

Όπως έγινε γνωστό εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε στάβλο στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την υπόθεση.

Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο το θύμα να είναι εργάτης που εργαζόταν στην περιοχή, καθώς και το σενάριο να έχει δεχθεί θανατηφόρα επίθεση από τον εργοδότη του. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου και να ταυτοποιηθούν τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα.