Με τον εκπληκτικό Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί στο τέλος της παράτασης, ο Παναθηναϊκός νίκησε ξανά τη Βαλένθια στην Ισπανία, με 107-105 αυτή τη φορά, έκανε το 2-0 και στο Telecom Center Athens θα την τελειώσει και θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην Ισπανία με στόχο τουλάχιστον μία νίκη για να «σπάσουν» το πλεονέκτημα έδρας της Βαλένθια και τελικά πέτυχαν δύο και είναι πλέον έτοιμοι για το 3-0 στο Telecom Center Athens και την πρόκριση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι καθώς έμεινε πίσω με 11-4 στο ξεκίνημα, οι Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν όμως έδωσαν λύσεις στην επίθεση και το σκορ έγινε 18-22, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το «τριφύλλι» στο +1 (23-24).

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να συνεχίζει να «πυροβολεί» ο Παναθηναϊκός πήγε στο +6 (28-34) στο 12′, οι γηπεδούχοι όμως αντέδρασαν, ισοφάρισαν σε 36-36 και συνέχισαν ακάθεκτοι, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 46-41 στο 17′. Οι «πράσινοι» όμως δεν παρασύρθηκαν αλλά παρέμειναν ψύχραιμοι και κατάφεραν να είναι μπροστά (48-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο η Βαλένθια προηγήθηκε με 55-51, η ομάδα του Αταμάν όμως είχε πάντα τις απαντήσεις και με τον Ρογκαβόπουλο να έρχεται από τον πάγκο και να σκοράρει με τρίποντο κατάφερε να προσπεράσει ξανά (60-62). Οι Ισπανοί με σερί 9-0 πήγαν στο +7 (69-62), ο Παναθηναϊκός όμως απάντησε με επιμέρους σκορ 12-2 και χάρη σε τρίποντο του Ερνανγκόμεθ μπήκε από το +3 (71-74) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Αυτό άρχισε ιδανικά καθώς με δύο τρίποντα του Όσμαν το σκορ έγινε 71-80 και το «τριφύλλι» παρέμενε μπροστά μέχρι το 37′ (89-92), εκεί όμως κόλλησε και οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 95-92 στο 39′. Ο Όσμαν με τρελό τρίποντο έγραψε το 95-95 και ο Ναν αστόχησε στο τελευταίο σουτ, οπότε το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Μια παράταση, στην οποία ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις: Με δικά του τρίποντο κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό και με δικό του δίποντο στην εκπνοή έγραψε το 105-107 και χάρισε τη δεύτερη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95, 105-107 (παράταση)