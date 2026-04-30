Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και πιθανός υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, αναδεικνύεται αναπάντεχα δημοφιλής στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σημείο που πολλοί Κινέζοι, ιδίως νεαρής ηλικίας, παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις προώθησης του βιβλίου του.

«Είναι τρελό, υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο», είπαν πηγές του περιβάλλοντός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι λόγοι και οι απαρχές αυτές της τάσης δεν είναι σαφείς. Όμως τα αποτελέσματα είναι ορατά: Ενώ περιοδεύει στη Γαλλία για την προώθηση του βιβλίου του «Ως ελεύθερος άνθρωπος», τον υποδέχονται νεαροί Κινέζοι που ανυπομονούν να τον γνωρίσουν και να τους γράψει μια αφιέρωση. Ορισμένοι δημοσιεύουν σέλφι με τον Γάλλο πολιτικό στο Rednote, μια κινεζική πλατφόρμα αντίστοιχη με το Instagram.

Μια νεαρή γυναίκα είπε ότι ο λογαριασμός του Ατάλ στο Instagram ήταν ένας από τους λόγους που την ώθησαν να μάθει γαλλικά. Μια άλλη δήλωσε ότι θαυμάζει «το θάρρος και την αποφασιστικότητά του».

Αρκετοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν να τους γράψει αφιέρωση στο βιβλίο του με τη λέξη «ελευθερία». Το περιβάλλον του Ατάλ λέει ότι μόλις τώρα ανακάλυψε πόσο δημοφιλής είναι στους Κινέζους και δεν ξέρει ακριβώς τους λόγους.

Στο RedNote, το περιεχόμενο που σχετίζεται με τον Γκαμπριέλ Ατάλ αυξάνεται: σχολιάζεται η καριέρα του, η προσωπικότητά του και η εξωτερική του εμφάνιση. Οι παλαιότερες αναρτήσεις ανάγονται στο 2024, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο 37χρονος Ατάλ ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας και ο πρώτος που δήλωνε ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Η σχέση του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Στεφάν Σεζουρνέ, στην οποία αναφέρεται στο βιβλίο του, είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα θέματα των χρηστών του RedNote.

Μια Κινέζα φοιτήτρια, η Ουαντόν, που μίλησε στην εφημερίδα Liberation σε μια εκδήλωση για το βιβλίο του Ατάλ, είπε ότι η ιστορία του «αγγίζει πολλούς Κινέζους».

Ένας από τους χρήστες του RedNote έγραψε χαρακτηριστικά ότι «αν οι Κινέζοι θαυμαστές του μπορούσαν να ψηφίσουν στις γαλλικές εκλογές, θα κέρδιζε το 2027».