Μια αεροπορική επίθεση στο Ιράκ προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες τον θάνατο τουλάχιστον δύο μελών μιας συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών ομάδων, οι οποίοι θεωρούνται πλέον μέρος των τακτικών ένοπλων δυνάμεων, αλλά εξακολουθούν να ανήκουν σε οργανώσεις με δεσμούς με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο βομβαρδισμός στοχοποίησε θέση των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης») στην πόλη Κιρκούκ (βόρεια). Τουλάχιστον «δυο μαχητές της Χασντ έπεσαν μάρτυρες σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον της βάσης τους», ανέφερε μια από τις πηγές του AFP.

Στέλεχος των Χασντ έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη βάση, μέρος της οποίας βρισκόταν στις φλόγες μετά το πλήγμα, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην Κιρκούκ μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, όχι μακριά από το αεροδρόμιο.

Οι Χασντ αποτελούνται από διάφορες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, κάποιες από τις οποίες έχουν τη φήμη πως δρουν σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, μέλη τους έχουν γίνει επανειλημμένα στόχοι βομβαρδισμών αποδιδόμενων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ σε αντίποινα για επιδρομές με drones εναντίον των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το Ιράκ, επί σειρά ετών θέατρο σκληρού αγώνα για επιρροή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη, επιμένει πως δεν θέλει να συρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως τα επεισόδια στην επικράτειά του έχουν πολλαπλασιαστεί.