Ανησυχία επικρατεί στην Κούβα, καθώς πολίτες και αρχές προετοιμάζονται για μια επιδεινούμενη οικονομική κρίση μετά τη σύλληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δύο ακόμη πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη. Η κίνηση των Αμερικανών να κατάσχουν δύο ακόμα πετρελαιοφόρα απειλεί να διακόψει μια κρίσιμη ενεργειακή γραμμή ζωής για το κομμουνιστικό νησί, λίγες μόνο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις. Στο λιμάνι του Ματάνσας, όπου δένουν τα πετρελαιοφόρα, τα κλειστά βενζινάδικα και οι μεγάλες ουρές για προμήθεια καυσίμων αντανακλούν τις αυξανόμενες ελλείψεις εφοδιασμού.

Η τελευταία ενέργεια των ΗΠΑ τροφοδοτεί φόβους ότι οι ήδη συχνές, ωριαίες διακοπές της ηλεκτροδότησης θα επιδεινωθούν. «Τώρα νομίζω ότι με αυτήν την κατάσταση, τα πράγματα θα χειροτερέψουν, γιατί τώρα δεν θα αφήσουν το πετρέλαιο να έρθει», δήλωσε στο Reuters ο Γουίλιαμ Γκονζάλες, κάτοικος του Ματάνσας. «Πριν το πετρέλαιο ερχόταν από τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία, τώρα θα προέρχεται μόνο από τη Ρωσία… Άρα αυτή είναι μια πηγή πετρελαίου λιγότερο, οπότε η χώρα θα είναι χειρότερα».

Σε μια δραματική κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης, ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε χθες το υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιο «Marinera» στον Ατλαντικό, κοντά στην Ισλανδία, έπειτα από δύο εβδομάδες καταδίωξης, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η σύλληψη, την οποία ένας ανώτερος Ρώσος βουλευτής χαρακτήρισε «κατάφωρη πειρατεία», σηματοδοτεί την τέταρτη τέτοια αναχαίτιση από τότε που η Ουάσινγκτον επέβαλε αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται και εξέρχονται από τα ύδατα της Βενεζουέλας στα μέσα Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ είχε αναχαιτίσει ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, το «M Sophia», βορειοανατολικά της Νότιας Αμερικής. Για την Κούβα, η απώλεια πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι καταστροφική. Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του περασμένου έτους, η Βενεζουέλα έστειλε κατά μέσο όρο 27.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) στο νησί, καλύπτοντας περίπου το 50% του ελλείμματος πετρελαίου της Κούβας, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και έγγραφα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας. «Οι επιπτώσεις δεν θα είναι πολύ καλές. Η Βενεζουέλα ήταν μια από τις χώρες που μας βοήθησαν περισσότερο με ενέργεια και καύσιμα», δήλωσε ο Μάριο Βαλβέρδε, ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Αβάνα. Ενώ το Μεξικό έχει γίνει ένας «σημαντικός προμηθευτής», η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Μεξικό δεν στέλνει περισσότερο πετρέλαιο στην Κούβα από ό,τι ιστορικά.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιθετική στάση των ΗΠΑ αντιμετωπίστηκε με ένα μείγμα θυμού και σκληρής αποφασιστικότητας από ορισμένους Κουβανούς. «Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με τη στάση του (προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ απέναντι στον Μαδούρο, επειδή αυτό αναγκάζει μια χώρα να υποταχθεί με τη βία», δήλωσε ο κάτοικος Μανουέλ Ροντρίγκεζ. «Εάν υπάρξουν περισσότερα μπλακάουτ, θα πρέπει να τα υπομείνουμε ως Κουβανοί και να αντισταθούμε μέχρι το τέλος».