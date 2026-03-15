Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-0 επί του Λεβαδειακού και συνεχίζει δυνατά στη μάχη του τίτλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στο πόσο καλά διαχειρίστηκε την κατάσταση η ομάδα του.

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν από πολύ νωρίς το σκορ με τον Τάισον και καθάρισαν τον αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μένει ικανοποιημένος από όσα είδε και να αναφέρει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Είναι πραγματικά άλλη μια θλιβερή στιγμή στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του παιδιού που δολοφονήθηκε.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Είχαμε καλό πρέσινγκ και έτσι ήρθε το πρώτο γκολ. Ένα στοιχείο που είμαστε καλοί. Νομίζω ότι μετά το γκολ χάσαμε λίγο την υπομονή μας και παίξαμε κάποιες μπαλιές που δεν ήταν ακριβείς. Διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση, ιδιαίτερα με τους αμυντικούς μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο σκοράραμε ακόμη δύο τέρματα και δεν δεχθήκαμε ευκαιρίες. Ήταν μια δίκαιη νίκη.

Στο τέλος της σεζόν δεν είναι εύκολο να βρίσκεις μεγάλα διαστήματα κυριαρχίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε παίκτες στο γήπεδο που προέρχονταν από τραυματισμό και έχουμε και παίκτες εκτός. Στο τέλος του πρωταθλήματος το σημαντικό είναι οι βαθμοί, να μην έχεις απώλειες».