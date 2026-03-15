Ο ΠΑΟΚ άνοιξε από πολύ νωρίς το σκορ κόντρα στον Λεβαδειακό και τελικά πήρε τη νίκη με 3-0, με αποτέλεσμα να είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς, περιμένοντας να δει τι θα κάνει η ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Το παιχνίδι άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «ασπρόμαυρους», καθώς άνοιξαν το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο. Στο 7′, για την ακρίβεια, ο Κορνέζος έκανε μεγάλο λάθος χάνοντας τη μπάλα από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έδωσε έτοιμο το 1-0 στον Τάισον. Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε το προβάδισμα και αυτή του Νίκου Παπαδόπουλου προσπάθησε να ανέβει στη συνέχεια.

Οι Βοιωτοί θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι στο 16′ με τον Πεδρόσο αλλά ο Λόβρεν πρόλαβε να κάνει το τάκλιν και γενικά πήραν μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν πραγματικά απειλητικοί. Στο 30′, μάλιστα, έκαναν και αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Χάνα δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Μάγκνουσον.

Η ομάδα της Λιβαδειάς θα μπορούσε, τελικά, να ισοφαρίσει στο 45′ καθώς οι Λαγιούς και Πεδρόσο έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση αλλά δεν την τελείωσαν όπως ήθελαν και ο Τσιφτσής κατάφερε να μπλοκάρει. Το πρώτο ημίχρονο, έτσι, έκλεισε με το σκορ στο 1-0 και με την έναρξη του δεύτερου ήρθε το 2-0.

Στο 47′ ο Χατσίδης βρήκε τον Γερεμέγεφ και αυτός τα έκανε όλα σωστά, κατέβασμα και εκτέλεση, βάζοντας βάσεις νίκης για τον «δικέφαλο του βορρά» (2-0). Μια νίκη που οριστικοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά, στο 57′, όταν ο Οζντόεφ έκανε ωραία ενέργεια και έδωσε στον Χατσίδη που πλάσαρε όπως έπρεπε για το 3-0.

Με τα πάντα να έχουν κριθεί πλέον, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αρκετά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τις αλλαγές που ήθελε να κάνει και ο ΠΑΟΚ πήρε ξεκούραστα τη νίκη και συνεχίζει δυνατά στη μάχη του τίτλου.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν (69′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ (80′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (69′ Ιβάνουσετς), Χατσίδης (74′ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα (30′ Μάγκνουσον), Κορνέζος (58′ Συμελίδης), Τσάπρας, Μπάλτσι (79′ Νίκας), Τσοκάι, Φίλων, Λαγιούς (79′ Βέρμπιτς), Πεδρόσο, Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς).