Ένταση επικράτησε στα πρώτα λεπτά του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, καθώς οπαδοί επιτέθηκαν στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας, με τους ρεπόρτερ να μεταφέρονται συνοδεία της αστυνομίας στην αίθουσα Τύπου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το σκηνικό έγινε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 5λεπτο της αναμέτρησης και χρειάστηκε η κινητοποίηση της αστυνομίας για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Οι οπαδοί που κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των δημοσιογράφων ήταν σε έξαλλη κατάσταση και τελικά οι ρεπόρτερ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταφέρθηκαν συνοδεία της αστυνομίας στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας.