Γενικά καλός αναμένεται να είναι σήμερα, Δευτέρα 16/3 ο καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Πιθανότητα για όμβρους ή ασθενείς βροχές υπάρχει τις θερμές ώρες της ημέρας σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Ενισχυμένοι άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Κύθηρα ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά όπου τις θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να εκδηλωθούν όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 3 έως 18-20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 19-21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17-19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-6 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Ιόνιο, στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου και στη θάλασσα των Κυθήρων θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιοι με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.