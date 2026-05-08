Μια από τις πιο αρρωστημένες και τρομακτικές υποθέσεις παρενόχλησης που έχουν καταγραφεί στα χρονικά διερεύνησε η βρετανική αστυνομία, αποκαλύπτοντας το νοσηρό σχέδιο εκδίκησης ενός 36χρονου από το Μάντσεστερ. Ο Άσαντ Χουσεΐν, μη μπορώντας να αποδεχτεί την απόρριψη από την πρώην σύντροφό του, δημιούργησε έναν ψεύτικο λογαριασμό στην πλατφόρμα Tinder χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της. Εκεί, υποδυόμενος τη γυναίκα, συνομιλούσε με δεκάδες άνδρες, πείθοντάς τους ότι επιθυμούσε να βιώσει την εμπειρία του βιασμού και δίνοντάς τους οδηγίες να εισβάλουν στο σπίτι της.



Ο απόλυτος τρόμος στην πόρτα της Η εφιαλτική πτυχή της υπόθεσης αποκαλύφθηκε όταν συνολικά 18 άνδρες εμφανίστηκαν στην οικία του θύματος, θεωρώντας ότι είχαν προσκληθεί από την ίδια για να πραγματοποιήσουν τη «φαντασίωσή» της. Οι αστυνομικές αρχές του Cheshire έκαναν λόγο για μια από τις πιο ανησυχητικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ, καθώς η γυναίκα βρέθηκε εκτεθειμένη στον απόλυτο κίνδυνο χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό για την ψηφιακή παγίδα που είχε στηθεί εις βάρος της.



Το χρονικό της εμμονής Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Χουσεΐν είχε γνωρίσει τη γυναίκα τον Απρίλιο του 2024 χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Μικ Ρένι». Η σχέση τους κράτησε μόλις λίγους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκείνος γινόταν όλο και πιο ελεγκτικός και διεκδικητικός. Μετά τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2024, η εμμονή του κλιμακώθηκε. Αρχικά προσπάθησε να την απομονώσει κοινωνικά, κατηγορώντας την για απιστία σε φίλους και συγγενείς, και όταν εκείνη παρέμεινε ανένδοτη στις προσπάθειες επανασύνδεσης, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο με το Tinder.



Η δικαστική απόφαση Μετά από μια δίκη που διήρκησε εννέα ημέρες και σόκαρε την κοινή γνώμη με την αποκάλυψη των διαλόγων, ο 36χρονος κρίθηκε ένοχος για παρενόχληση. Οι αρχές τόνισαν ότι η δράση του Χουσεΐν δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια εκδίκησης, αλλά μια εσκεμμένη απόπειρα να προκαλέσει στο θύμα τον «απόλυτο τρόμο» και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και το πώς οι εφαρμογές γνωριμιών μπορούν να μετατραπούν σε όπλα στα χέρια επικίνδυνων ατόμων.



Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την προστασία των χρηστών από τέτοιου είδους εφιαλτικές πρακτικές, σύμφωνα με το BBC.