Μία γυναίκα που ταίριαξε με τον «θηρευτή» του Tinder, Κρίστοφερ Χάρκινς, δήλωσε ότι υπέστη απειλές θανάτου και ψυχολογική κακοποίηση που επηρέασαν σοβαρά την ψυχική της υγεία για χρόνια, παρότι πέρασε μόλις 20 λεπτά μαζί του.

Η Νάντια μίλησε για πρώτη φορά για το ραντεβού της το 2018 με τον διαβόητο απατεώνα και βιαστή, αποκαλύπτοντας ότι η κακοποίηση ξεκίνησε αφότου τερμάτισε νωρίς το ραντεβού εξαιτίας «σημάτων κινδύνου». Η Νάντια, θεραπεύτρια αθλητικού μασάζ, είναι μία από τις 6 γυναίκες που μοιράστηκαν τις ανατριχιαστικές και συχνά παράξενες εμπειρίες τους με έναν από τους πιο διαβόητους απατεώνες σχέσεων της Σκωτίας, στο νέο podcast της BBC Disclosure: Matched with a Predator.

Η έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι 11 γυναίκες είχαν προσπαθήσει να καταγγείλουν τον Χάρκινς στην Αστυνομία της Σκωτίας ήδη από το 2012. Παρά τις καταγγελίες για σωματικές επιθέσεις, απάτες, απειλές και κακοποίηση, ο Χάρκινς δεν ερευνήθηκε από τις Αρχές μέχρι τα τέλη του 2019. Η Αστυνομία της Σκωτίας ανέφερε ότι οι πρώτες αναφορές αφορούσαν κυρίως οικονομικές υποθέσεις και αντιμετωπίστηκαν ξεχωριστά – μια κατάσταση που ελπίζουν «να μην επαναληφθεί».

Ο Χάρκινς διέπραξε σχεδόν για μια δεκαετία εγκλήματα κατά γυναικών που γνώρισε διαδικτυακά στη Σκωτία και το Λονδίνο, πριν καταδικαστεί και φυλακιστεί το 2024. Η Νάντια πιστεύει ότι έπρεπε να τον είχαν σταματήσει νωρίτερα και, όπως και άλλα θύματα, θέλει από την Αστυνομία της Σκωτίας μια δημόσια συγγνώμη για τη μη άμεση αντίδραση.

Η Κόλαση που έζησε

Η Νάντια, 34 ετών σήμερα, ταίριαξε με τον Χάρκινς, 38 ετών, στο Tinder πριν από επτά χρόνια. Μετά από μερικές εβδομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων, αποφάσισαν να βγουν για δείπνο στη Γλασκώβη. Το πρώτο «κόκκινο σημείο» ήρθε όταν πήγε να τον πάρει από το διαμέρισμά του στο Κάμπερναουντ. Ο Χάρκινς άνοιξε την πόρτα με φόρμες και φανελάκι, λέγοντας ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να βγουν, και πρότεινε να μείνουν στο διαμέρισμά του και να παραγγείλουν φαγητό, σύμφωνα με το BBC.

«Εκεί έγινε όλο το παράξενο», είπε η Νάντια. «Μπήκα μέσα. Ο χώρος ήταν άδειος, χωρίς έπιπλα. Το σαλόνι ήταν τελείως άδειο εκτός από μια τηλεόραση πάνω σε κουτιά». Ο Χάρκινς πρότεινε να της φτιάξει βότκα, αλλά, όταν εκείνη αρνήθηκε και έβαλε Diet Coke, η ατμόσφαιρα άλλαξε.

«Ήταν σαν να είχε εσωτερικό ξέσπασμα θυμού», περιέγραψε η Νάντια. «Με κοίταξε λες και σκεφτόταν: “Ποια νομίζεις ότι είσαι που βάζεις μόνη σου το ποτό;”». Όταν ακούσια χύθηκε η Diet Coke, εκείνος την έβρισε, λέγοντας ότι ήταν «κλόουν» και δεν σέβεται την περιουσία του. Η Νάντια τρόμαξε και έφυγε αμέσως, κλειδώνοντας το αυτοκίνητό της.

Ο Κρίστοφερ Χάρκινς

Η απόρριψη φαίνεται ότι αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο για τον Χάρκινς, ο οποίος άρχισε να τη βομβαρδίζει με μηνύματα και κλήσεις. Το πρώτο μήνυμα έγραφε: «Πώς τολμά κάποιος σαν εσένα να φύγει από ραντεβού μαζί μου;». Στις επόμενες ώρες, η Νάντια δέχτηκε απειλές ότι θα πυρποληθεί το σπίτι της, θα τη σκοτώσει και θα επιτεθεί στον πατέρα της, ενώ δεχόταν συνεχείς προσβολές για την εμφάνισή της. Η ψυχολογική της κατάσταση κατέρρευσε.

Την επόμενη μέρα, η Νάντια κατήγγειλε τις απειλές στην Αστυνομία της Σκωτίας, προσκομίζοντας ηχογράφηση κλήσης όπου ο Χάρκινς απειλούσε τον πατέρα της. «Μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα», δήλωσε. «Κανείς δεν έλαβε κατάθεση. Ήμουν απελπισμένη και φώναζα ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι ικανός να κάνει», συμπλήρωσε.

Η κακοποίηση συνεχίστηκε ακόμα και όταν μπλόκαρε τον αριθμό του. Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, ο Χάρκινς εξακολουθούσε να την παρενοχλεί μέσω κοινωνικών δικτύων. «Αν δεν είχα την κόρη μου, θα είχα βάλει τέλος στη ζωή μου», είπε η Νάντια.

Η ποινή και οι απάτες

Ο Χάρκινς εκτίει ποινή 12 ετών για 19 αδικήματα κατά 10 γυναικών, συμπεριλαμβανομένης σωματικής και σεξουαλικής βίας. Αρχικά κατηγορήθηκε για απειλητική και καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι στη Νάντια και την οικογένειά της, αλλά στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής ενοχής, παραδέχτηκε την κλοπή άνω των 214.000 λιρών από γυναίκες μέσω απάτης, ψεύτικων επενδύσεων και χρησιμοποίησης στοιχείων ταυτότητας για δάνεια.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την παρέμβαση μιας άλλης γυναίκας στα μέσα ενημέρωσης, η οποία είχε εξαπατηθεί από τον Χάρκινς και απορρίφθηκε από την αστυνομία. Η δημοσίευση της ιστορίας της τον Οκτώβριο του 2019 οδήγησε σε επίσημη έρευνα, ενώ οι παλιές καταγγελίες εξετάστηκαν εκ νέου. Ο Χάρκινς δικάστηκε το 2024. Η Νάντια συνειδητοποίησε ότι μια γυναίκα που βιάστηκε από τον Χάρκινς είχε πέσει θύμα δύο μήνες μετά το ραντεβού τους, μια τραγική περίπτωση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης περαιτέρω απάτες ύψους περίπου 70.000 λιρών, με τουλάχιστον 30 γυναίκες ως στόχους.