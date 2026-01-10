Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν — ο δεύτερος στη ιεραρχία μετά τον Πάπα και έμπειρος διπλωματικός μεσολαβητής — κάλεσε επειγόντως τον Μπράιαν Μπερτς, πρέσβη των ΗΠΑ στον Αγιο Θρόνο, για να ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια της Αμερικής στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που εξασφαλίστηκαν από την Washington Post.

Ρώτησε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν μόνο τους λαθρέμπορους ναρκωτικών ή αν η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει πραγματικά αλλαγή καθεστώτος. Ο Παρολίν παραδέχθηκε ότι ο Νικολάς Μαδούρο έπρεπε να φύγει, αλλά προέτρεψε τις ΗΠΑ να του προσφέρουν μια διέξοδο.

Για ημέρες, ο Ιταλός καρδινάλιος προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει αιματοχυσία και αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα. Στη συνομιλία του με τον Μπερτς, σύμμαχο του Τραμπ, ο Παρολίν είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να παραχωρήσει άσυλο στον Μαδούρο και παρακάλεσε τους Αμερικανούς να δείξουν υπομονή ώστε να τον καθοδηγήσουν προς αυτή την προσφορά.

Κάποιος που γνώριζε την πρόταση της Ρωσίας είπε ότι το σχέδιο ήταν να φύγει ο Μαδούρο και να μπορεί «να απολαμβάνει τα χρήματά του», και ότι μέρος της συμφωνίας περιλάμβανε την εγγύηση ασφάλειας από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Μαδούρο και η σύζυγός του αιχμαλωτίστηκαν από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε μια επιχείρηση που στοίχισε τη ζωή περίπου σε 75 ανθρώπους, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μέχρι πρότινος άγνωστη συνάντηση στην Πόλη του Βατικανού ήταν μία από τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες — από τους Αμερικανούς και μεσολαβητές, από τους Ρώσους, τους Καταριανούς, τους Τούρκους, την Καθολική Εκκλησία και άλλους — να αποτραπεί μια διπλωματική κρίση που μεγάλωνε και να βρεθεί ασφαλές καταφύγιο για τον Μαδούρο πριν από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψής του το Σάββατο.

«Είναι απογοητευτικό που αποκαλύφθηκαν μέρη μιας εμπιστευτικής συνομιλίας που δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της ίδιας της συνομιλίας, η οποία έγινε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Βατικανού. Ο εκπρόσωπος του Μπερτς παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η τελευταία ευκαιρία του Μαδούρο

Το ρεπορτάζ βασίζεται σε συνεντεύξεις με σχεδόν 20 άτομα, πολλά από τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες συνομιλίες και πληροφορίες. Περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες για τις εκτεταμένες παγκόσμιες προσπάθειες που έγιναν ώστε να πεισθεί ο Μαδούρο να αποχωρήσει σε εξορία και να αποφευχθεί η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, καθώς και για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να συνεργαστεί με τον καθήμενο αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, αντί για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης που η Ουάσιγκτον είχε για καιρό υποστηρίξει.

Οι εβδομάδες και οι μήνες που προηγήθηκαν εκείνης της ημέρας περιλάμβαναν χαμένες ευκαιρίες για τον Μαδούρο, πρώην οδηγό λεωφορείου και έναν από τους τελευταίους καουδίστικους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, που φαινόταν να μην αντιλαμβανόταν πόσο επισφαλής είχε γίνει η θέση του. Η απόρριψη πολλαπλών πιθανών «εξόδων» από τον Μαδούρο, ακόμη και καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία άρχισαν να πλήττουν υποτιθέμενα πλοία λαθρεμπορίας ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενίσχυναν τη ρητορική τους κατά της κυβέρνησής του, τελικά καθόρισαν την τύχη του.

Οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί μια έξοδος για τον Μαδούρο συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα λάμβανε μια τελευταία προειδοποίηση λίγες ημέρες πριν από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψής του, σύμφωνα με κάποιον που γνώριζε την προσφορά. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Δεν δεχόταν τη συμφωνία», είπε ένα άλλο άτομο που ήταν ενήμερο. «Επρόκειτο απλώς να μείνει εκεί και να παρακολουθήσει να δημιουργούν οι άλλοι μια κρίση».

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, οι ΗΠΑ εστίαζαν παράλληλα σε ένα σχέδιο για τον διάδοχο του Μαδούρο, προωθώντας ενεργά τη δεύτερη στην ιεραρχία — την Ντέλσι Ροντρίγκες. Αυτή η στροφή ήταν εντυπωσιακή για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του είχε επιβάλει κυρώσεις τόσο στη Ροντρίγκες όσο και στον ισχυρό αδελφό της, Χόρχε, οι οποίοι τότε θεωρούνταν εναλλάξιμα μέλη της κυρίαρχης ομάδας του Μαδούρο.

Ωστόσο, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση άρχισε να επικρατεί, καθώς κορυφαία μέλη της κυβέρνησης εξέφρασαν αμφιβολίες για την ικανότητα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του στρατού και άλλων κέντρων εξουσίας που επί μακρόν ελέγχονταν από οπαδούς του αείμνηστου Ούγκο Τσάβες, ιδρυτή του σοσιαλιστικού κράτους της χώρας.

Μια πρόσφατη απόρρητη αξιολόγηση της CIA συνέβαλε στο να διαμορφωθεί αυτή η άποψη: το έγγραφο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί του Μαδούρο θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να ηγηθούν μιας κυβέρνησης μετά τον Μαδούρο από ό,τι η Ματσάδο και η ομάδα της, αφού η αντίδραση της αντιπολίτευσης δεν θα μπορούσε να νικήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας που τάσσονται υπέρ του καθεστώτος.

Η ουσία της αξιολόγησης ανέφερε ότι η Ματσάδο θα δυσκολευόταν να ξεπεράσει τις προνομιακές σχέσεις των δυνάμεων ασφαλείας με τον καθεστωτικό μηχανισμό, και μεταφέρθηκε στον Τραμπ από τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ κατέληξε να επιλέξει τη Ροντρίγκες ως διάδοχο του Μαδούρο μετά από σύσταση των κορυφαίων αξιωματούχων πληροφοριών και ασφάλειας της κυβέρνησής του.

Για χρόνια, η Ροντρίγκες είχε δημόσια εικόνα ως φλογερή υποστηρίκτρια του Τσαβισμού, αλλά σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ιδίως με Αμερικανούς εκπροσώπους του πετρελαϊκού κλάδου, φαινόταν σαν εντελώς διαφορετικό άτομο. Όπως ανέφερε πρόσωπο που είχε επανειλημμένες συνομιλίες μαζί της, «δεν ήταν αντι‑αμερικανική· μάλιστα είχε ζήσει στη Σάντα Μόνικα» κατά τα φοιτητικά της χρόνια — και «ήταν το πιο μακριά από ιδεολόγο που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ροντρίγκες γνώριζε για το αμερικανικό σχέδιο να ανατρέψει τον Μαδούρο. Και η κυβέρνηση Τραμπ δεν της ανακοίνωσε ότι είχε γίνει η επικρατέστερη επιλογή για να πάρει τη θέση του, είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Θα ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνο για εμάς να μεταφέρουμε οποιοδήποτε μήνυμα πριν από την επιχείρηση», πρόσθεσε.

Ρωσία και Βατικανό

Το Βατικανό εδώ και καιρό αποτελεί έναν κρίκο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις με την απομονωμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Πριν από περίπου μία δεκαετία, η Αγία Έδρα προσπάθησε, αλλά απέτυχε, να διαμορφώσει μια συμφωνία ανάμεσα στον Μαδούρο και την διχασμένη αντιπολίτευση. Πιο πρόσφατα, το Βατικανό επιδίωξε τον διάλογο με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέσω των ανώτερων κληρικών του στη χώρα, και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προειδοποίησε τους Αμερικανούς κατά της χρήσης βίας.

«Πιστεύω ότι η βία δεν φέρνει ποτέ τη νίκη», είχε πει ο Λέων τον Νοέμβριο, αφού αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα για μετακινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων προς τη Βενεζουέλα. «Το κλειδί είναι να επιδιώξουμε τον διάλογο.»

Ο Παρολίν, ο οποίος είχε υπηρετήσει προηγουμένως ως παπικός νούντσιος — δηλαδή πρέσβης του Βατικανού — στο Καράκας, είχε έντονο ενδιαφέρον για τη Βενεζουέλα. Είχε επίσης λειτουργήσει ως μεσολαβητής με την κυβέρνηση Τραμπ σε ζητήματα για την Ουκρανία και τη Ρωσία, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Η Βενεζουέλα αποτελεί σημαντική θέση για τη Μόσχα στη Λατινική Αμερική. Όταν ο Τσάβες ανέβηκε στην εξουσία το 1999, η Βενεζουέλα προχώρησε σε μεγάλες αγορές ρωσικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων, μαχητικών Sukhoi και πυραύλων επιφανείας‑αέρος. Η Ρωσία πρόσφερε επίσης σημαντικά δάνεια στο Καράκας, παρείχε οικονομικές διέξοδοι για να βοηθήσει τη χώρα να αντέξει τις αμερικανικές κυρώσεις και παραμένει παίκτης στη βενεζουελάνικη πετρελαϊκή βιομηχανία.

Στη συνάντησή του στις 24 Δεκεμβρίου με τον Μπερτς, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφαλίστηκαν από την Washington Post, ο Παρολίν είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να δεχθεί τον Μαδούρο. Ανέφερε επίσης αυτό που στα έγγραφα περιγράφεται ως «φήμη»: ότι η Βενεζουέλα είχε γίνει «παιχνίδι» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας‑Ουκρανίας και ότι «η Μόσχα θα εγκατέλειπε τη Βενεζουέλα εάν ήταν ικανοποιημένη για την Ουκρανία».

Οι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία είχε ήδη μειώσει την υποστήριξή της προς τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, καθώς η προσοχή της μετατοπίστηκε στον πόλεμο δίπλα της. Τα δάνεια για να βοηθηθεί η Βενεζουέλα να αγοράσει ρωσικά όπλα στην πράξη σταμάτησαν το 2018. Όταν ο Μαδούρο επισκέφθηκε τη Μόσχα τον Μάιο, υπέγραψε μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Πούτιν, αλλά η σχέση αυτή θεωρήθηκε από τους περισσότερους παρατηρητές περισσότερο ιδεολογική παρά ουσιαστική.

Η φαινομενική πρόταση της Ρωσίας να χορηγήσει άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας ήρθε μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών της Μόσχας να επαναφέρει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Παρολίν είπε στον Μπερτς ότι πίστευε πως ο Μαδούρο ήταν διατεθειμένος να παραιτηθεί μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2024, οι οποίες θεωρήθηκε ευρέως ότι είχαν νοθευτεί. Όμως τότε πείστηκε από τον Ντιοσδάδο Καμπέγιο, τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών του, ότι μια τέτοια κίνηση θα του κόστιζε τη ζωή. Ο Παρολίν είπε ότι ο Μαδούρο τώρα θα δίσταζε να φύγει χωρίς τη στήριξη του στενού του κύκλου και πιθανότατα ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τους κορυφαίους του συνεργάτες, ιδιαίτερα τη Ροντρίγκες και τον Καμπέγιο.

Το άτομο που γνωρίζει την πρόταση της Ρωσίας, όμως, είπε ότι η Μόσχα ήταν επίσης διατεθειμένη να χορηγήσει άσυλο και σε άλλους υψηλόβαθμους Βενεζουελάνους, και φαινόταν ότι ο Μαδούρο απλώς σθεναρά αντιστεκόταν, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα ενεργούσαν.

«Νομίζω ότι ήταν υπεροψία», είπε αυτό το άτομο.

Ένας άλλος παράγοντας μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο. Η εκτίμηση μεταξύ ορισμένων στην Ουάσιγκτον ήταν ότι ο Μαδούρο δεν θα πήγαινε ποτέ στη Ρωσία επειδή ήταν πολύ περιοριστική — και ότι δεν θα είχε πρόσβαση στα χρήματα από το εμπόριο χρυσού της Βενεζουέλας που πιστεύεται ότι είχε φυγαδευτεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Παρολίν πρότεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να θέσουν μια προθεσμία για την αποχώρηση του Μαδούρο από τη χώρα και να παρέχουν διαβεβαιώσεις για την οικογένειά του, είπαν τα έγγραφα. Ο καρδινάλιος εξέφρασε ότι ήταν «πολύ, πολύ, πολύ μπερδεμένος από την έλλειψη σαφήνειας του αμερικανικού τελικού στόχου στη Βενεζουέλα», όπως αναφέρουν τα έγγραφα. Εκλιπαρούσε για υπομονή, προσοχή και αυτοσυγκράτηση.

Όμως ο Λευκός Οίκος είχε σταματήσει να περιμένει.

Μια νέα επιλογή για την ηγεσία της Βενεζουέλας

Η Ροντρίγκες, κόρη ενός αριστερού που πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις μυστικές υπηρεσίες της Βενεζουέλας, υπήρξε επί χρόνια κορυφαίο στέλεχος του σοσιαλιστικού κόμματος που ανέβηκε στις υψηλότερες θέσεις υπό τον Μαδούρο και έγινε αναντικατάστατο μέλος του στενού του κύκλου.

Ως υπουργός πετρελαίου, υπηρέτησε ως υψηλόβαθμη εκπρόσωπος σε ευαίσθητες εξωτερικές αποστολές στην Τουρκία και το Κατάρ και έγινε αξιόπιστη συνεργάτιδα για συμφέροντα του πετρελαίου και άλλους ξένους επενδυτές στη Βενεζουέλα — ακόμη και ενώ βοηθούσε τον Μαδούρο να χειραγωγήσει τη δημοκρατία και να εδραιώσει την αυταρχική του εξουσία.

Τα τελευταία χρόνια, η Ροντρίγκες κέρδισε την εμπιστοσύνη ορισμένων μελών της επιχειρηματικής κοινότητας του Καράκας μεταρρυθμίζοντας την οικονομία, βελτιώνοντας την ισοτιμία συναλλάγματος και συνεργαζόμενη με μια ομάδα νέων ανθρώπων — συμπεριλαμβανομένων οικονομολόγων από την κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα όταν αυτός ήταν πρόεδρος του Εκουαδόρ.

Μέσα στην κυβέρνηση Μαδούρο, οι μεταρρυθμίσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις από το εσωτερικό, ιδιαίτερα από την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες και από σκληροπυρηνικά στελέχη του τσαβιστικού κατεστημένου που είχαν ωφεληθεί από τη ριζωμένη δομή εξουσίας της χώρας.

Σύμφωνα με έναν πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, αξιωματούχοι της Chevron, της μοναδικής αμερικανικής εταιρείας που η Ουάσιγκτον είχε επιτρέψει να λειτουργεί στη Βενεζουέλα εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων, συναντιόνταν κάθε μήνα με τη Ροντρίγκες και μιλούσαν θετικά για εκείνη στην αμερικανική κυβέρνηση — ακόμα και υπό τη διοίκηση Μπάιντεν. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωναν ότι το μοντέλο συνεργασίας λειτουργούσε και ότι η Ροντρίγκες ικανοποιούσε τα αιτήματά τους.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει, εκπρόσωπος της Chevron είπε ότι η εταιρεία δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο.

Ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων της Βενεζουέλας άρχισαν να προωθούν τη Ροντρίγκες ως πρόσωπο που θα μπορούσε να οδηγήσει μια πολιτική μετάβαση. «Αυτός ο ευρύτερος συνασπισμός φαίνεται ότι έγινε αποδεκτός στην Ουάσιγκτον», σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει καλά την κυβέρνηση Μαδούρο.

Η αντιπρόεδρος είχε επίσης αναδειχθεί ως αποτελεσματική διαχειρίστρια στις συνομιλίες με το Κατάρ, μέλος του OPEC και βασικό μεσολαβητή με τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια. Το Κατάρ «απογοήτευαν» με τον Μαδούρο, ο οποίος ακύρωνε πράγματα που οι διαπραγματευτές του είχαν συμφωνήσει, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της διοίκησης Μπάιντεν που γνωρίζει τις συνομιλίες. Η εκτίμηση των Καταρινών ήταν ότι αν η Ροντρίγκες «λέει ότι πρόκειται να κάνει κάτι, αυτό γίνεται». Οι Καταρινοί «αναγνώρισαν ότι η Ροντρίγκες πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα πριν από οποιονδήποτε άλλον, αν ο Μαδούρο αποχωρήσει», δήλωσε ο αξιωματούχος της διοίκησης Μπάιντεν.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κατάρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας ηγέτης της αντιπολίτευσης στο περιθώριο

Καθώς αυξανόταν η υποστήριξη για την ιδέα συνεργασίας με τη Ροντρίγκες, αξιωματούχοι των ΗΠΑ άρχισαν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην προοπτική μιας μελλοντικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Ματσάδο — της πιο γνωστής ηγέτιδας της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επιφανείς επιχειρηματίες στη Βενεζουέλα και ακόμη και άλλα μέλη του αντιπολιτευόμενου κινήματος είχαν προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ματσάδο δεν είχε καταφέρει να εδραιώσει αρκετά την εμπιστοσύνη των ενόπλων δυνάμεων — τους τελικούς κριτές στη Βενεζουέλα — και ότι δεν θα ήταν ικανή να κερδίσει την υποστήριξή τους, σύμφωνα με πρόσθετα κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ.

Σε συνομιλίες με Αμερικανούς διπλωμάτες σχετικά με τα σχέδιά της σε περίπτωση που ο Μαδούρο έφευγε ξαφνικά από την εξουσία, όπως δείχνουν αυτά τα έγγραφα, η ομάδα της Ματσάδο εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος του στρατού θα συμμορφωνόταν και ότι είχαν διαβεβαιώσει στρατιωτικές επαφές ότι θα απέφευγαν μια ευρεία εκκαθάριση των δυνάμεων. Οι σύμβουλοί της είπαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν θα χρειαζόταν να διώξουν περισσότερα από μερικές δεκάδες στελέχη του καθεστώτος. Ωστόσο, έκαναν επίσης σαφές ότι κορυφαία στελέχη του Μαδούρο δεν θα είχαν θέση σε μια νέα κυβέρνηση.

Στα έγγραφα, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν συζητήσεις με άλλες επαφές που εξέφρασαν σκεπτικισμό για τα βήματα που η ομάδα της Ματσάδο ισχυριζόταν ότι είχε κάνει με τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα μέλος της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης είπε ότι δεν είχε υπάρξει καμία συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους της και αξιωματικούς του στρατού. Λαμβανόμενες συνολικά, οι επαφές αυτές ανησυχούσαν ότι σε περίπτωση απότομης αποχώρησης του Μαδούρο, «μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ματσάδο θα παλεύε με τεράστιες προκλήσεις».

Η ομάδα της Ματσάδο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης προσπάθησε να κατευνάσει τον Τραμπ, ακόμη και προσφέροντάς του το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης της — ένα βραβείο που εκείνος έχει εκφράσει ανοιχτά ότι επιθυμεί. Σύμφωνα με άτομα κοντά στον Λευκό Οίκο, η απόφασή της να αποδεχτεί το βραβείο συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να στραφεί εναντίον της.

Ο Τραμπ είπε ότι αναμένει τη Ματσάδο στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα. «Ανυπομονώ να της πω γεια», είπε σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» να δεχτεί το βραβείο της.

Στα έγγραφα, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέλαβαν μια ανάλυση που τώρα φαίνεται προγνωστική: «Εάν ο Μαδούρο αποχωρήσει ξαφνικά και άλλα ανώτερα μέλη του τσαβιστικού κατεστημένου παραμείνουν στην εξουσία, μπορεί πολύ καλά να αποφασίσουν να διατηρήσουν το καταπιεστικό καθεστώς για να διαφυλάξουν τα κεκτημένα πλούτη τους και να αποφύγουν τη δικαιοσύνη που τους περιμένει.»

Η Ροντρίγκες προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της μετά την αποχώρηση του Μαδούρο, παρουσιάζοντας εναλλασσόμενους τόνους αντίστασης και συμφιλίωσης προς την Ουάσινγκτον. Η εξουσία στη Βενεζουέλα είναι κατακερματισμένη και τα πρώτα σημάδια είναι μικτά.

Η κράτηση δημοσιογράφων και πολιτών, καθώς και τα νέα σημεία ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί από παραστρατιωτικές συμμορίες, έχουν ερμηνευθεί από αναλυτές ως επίδειξη δύναμης από τον Καμπέγιο, που ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών και την αστυνομία της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει πεπεισμένη για την απόφασή της να στηρίξει τη Ροντρίγκες, επισημαίνοντας την πρόσφατη απελευθέρωση κάποιων πολιτικών κρατουμένων και μια συμφωνία για εξαγωγή βενεζουελάνικου πετρελαίου στις ΗΠΑ. «Έχουμε δει μέχρι στιγμής τεράστια, βαθιά συνεργασία με τις προσωρινές αρχές», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι η Ροντρίγκες και ο Ρούμπιο μιλούν «συχνά».

Ένας άνθρωπος κοντά στην κυβέρνηση του Μαδούρο είπε ότι αυτό ήταν ένα μάθημα: «ότι δεν είναι δυνατόν να κυβερνηθεί η Βενεζουέλα χωρίς τον τσαβισμό».

Στο Βατικανό την Παρασκευή, ο Πάπας Λέων εξέφρασε την ανησυχία του ότι «μια διπλωματία που προωθεί τον διάλογο» αντικαθίσταται από «διπλωματία βασισμένη στη δύναμη». «Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στη μόδα», προειδοποίησε, «και μια εμμονή για πόλεμο εξαπλώνεται».