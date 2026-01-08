Ένας άγνωστος επενδυτής φέρεται να αποκόμισε κέρδη ύψους περίπου 410.000 δολαρίων, έχοντας ποντάρει στην ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο λογαριασμός του επενδυτή στην πλατφόρμα Polymarket είχε δημιουργήσει θέσεις σε συμβόλαια που προέβλεπαν την πτώση του Μαδούρο, στοιχηματίζοντας σε ένα σενάριο που φάνταζε εξαιρετικά αβέβαιο πριν από την επιχείρηση του Σαββατοκύριακου. Αυτά τα στοιχήματα, η αξία των οποίων δεν ξεπερνούσε τις 34.000 δολάρια προτού συλληφθεί ο Μαδούρο, εκτοξεύθηκαν μόλις έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας.

Ο ανώνυμος λογαριασμός δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το Reuters, τον περασμένο μήνα, με τον επενδυτή να αγοράζει συμβόλαια αξίας 96 δολαρίων στις 27 Δεκεμβρίου, τα οποία θα απέδιδαν εάν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στη Βενεζουέλα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, ο ίδιος χρήστης προχώρησε σε μια σειρά παρόμοιων πονταρισμάτων.

Γιατί η Polymarket αρνείται να πληρώσει το λεφτά που κερδήθηκαν

Η Polymarket, σύμφωνα με το Forbes, δεν έχει πληρώσει όσα στοιχήματα προέβλεψαν ότι οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στη Βενεζουέλα, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα άφησε να εννοηθεί ότι η επιδρομή των ΗΠΑ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εισβολή και η διευθέτηση του στοιχήματος θα απαιτούσε την καθιέρωση άμεσου ελέγχου των εδαφών της χώρας από τις ΗΠΑ.

Η απόφαση της πλατφόρμας φαίνεται πως έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση αρκετών παικτών

Η μυστηριώδης συναλλαγή είναι πιθανό να μπει στο μικροσκόπιο των Αμερικανών νομοθετών, που πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες κατά της κατάχρησης εσωτερικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης μιας διακομματικής προσπάθειας που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε απαγόρευση της διαπραγμάτευσης μετοχών από τους ίδιους τους νομοθέτες.

Η νομιμότητα της πλατφόρμας και τα παράξενα στοιχήματα

Η Polymarket είναι μια πλατφόρμα που δεν ρυθμίζεται από κάποια αρχή και προσφέρει στοιχήματα για γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον. Παρόλο που η πρόσβαση στους χρήστες εντός των ΗΠΑ είναι απαγορευμένη, πολλοί Αμερικανοί καταφέρνουν να παρακάμψουν τους περιορισμούς και να εισέλθουν στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές παραποίησης της γεωγραφικής τους τοποθεσίας.

Σύμφωνα με τους επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα η πιθανότητα αποχώρησης του Αλί Χαμενεΐ από την ηγεσία του Ιράν έως τις 30 Ιουνίου ανέρχεται πλέον στο 36%, από λιγότερο από 20% πριν από τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ενώ το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία μέχρι το τέλος του έτους μπορεί να παραμένει απίθανο, αλλά σύμφωνα με τη Wall Street Journal δεν θεωρείται πλέον αμελητέο.