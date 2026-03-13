To «Spotify Camp Nou» ανακαινίζεται και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή και του «Nou Palau» που θα στεγάσει την μπασκετική Μπαρτσελόνα.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος όρισε το 2028 ως το έτος έναρξης των κατασκευαστικών έργων για το νέο γήπεδο.

Παρά το γεγονός ότι προηγούμενοι σχεδιασμοί προέβλεπαν πως το νέο κλειστό θα ήταν έτοιμο προς χρήση το 2028, τα νέα δεδομένα μεταθέτουν την έναρξη της κατασκευής.

Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου έργου, η ομάδα μπάσκετ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ιστορικό «Palau Blaugrana», το οποίο έχει χωρητικότητα μόλις 7.585 θέσεων.