Η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε την Παρασκεύ τη σύλληψη 45 ατόμων, ανάμεσά τους και ξένων υπηκόων, για «διακίνηση ψευδών ειδήσεων, ηχογραφημένων μηνυμάτων και βίντεο», ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι «βιντεοσκοπούσαν διάφορες τοποθεσίες, κατά τη διάρκεια συμβάντων και αναρτούσαν το περιεχόμενο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία.

Φέρεται επίσης ότι «διέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες, ικανές να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να προάγουν φήμες».