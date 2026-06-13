Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κινούνταν προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Η πληροφορία προέρχεται από πηγή με γνώση των εξελίξεων και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις επαφές τους, επιδιώκοντας την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that Iran has launched several one-way attack drones at ships transiting the Strait of Hormuz earlier this evening, adding that U.S. forces have downed all of them and traffic continues to flow unimpeded. pic.twitter.com/V2MYaRUdId — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».