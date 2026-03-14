Ένας από τους πιο καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στον νότιο κώνο της Λατινικής Αμερικής, ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, υπήκοος Ουρουγουάης, συνελήφθη χθες Παρασκευή στη Βολιβία και, μέσα σε λίγες ώρες, παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Μαρσέτ διέφευγε τη σύλληψη από το 2023. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, που τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος, προσέφεραν αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Σε βάρος του ουρουγουανού διακινητή είχε εκδοθεί ένταλμα «σύλληψης και έκδοσης» στις ΗΠΑ «δυνάμει δικαστικής διαταγής της βορειοαμερικανικής δικαιοσύνης», εξήγησε ο βολιβιανός υπουργός συντονισμού του κυβερνητικού έργου Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας πλάι του τον κεντροδεξιό πρόεδρο της Βολιβίας Ροδρίγο Πας.

Βολιβιανοί αστυνομικοί παρέδωσαν τον Σεμπαστιάν Μαρσέτ σε πράκτορες της DEA, της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ, στο αεροδρόμιο στη Σάντα Κρους, όπου επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος που τον μετέφερε στην αμερικανική επικράτεια.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα στην πόλη της ανατολικής Βολιβίας, όπου κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλα τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο 34χρονος Ουρουγουανός, που οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν πως ήταν επικεφαλής κυκλώματος που διακίνησε τουλάχιστον 16 τόνους κοκαΐνης προς την Ευρώπη, «παρέμεινε σιωπηλός», είπε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας εξήρε «τη συνεργασία διεθνών οργανισμών από διάφορες χώρες στην περιοχή και στην ήπειρο».

Η σύλληψη ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά τη σύνοδο που οδήγησε στη σύναψη της συμφωνίας για τη λεγόμενη Ασπίδα της Αμερικής, που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφού συναντήθηκε το Σάββατο στη Φλόριντα με δεξιούς αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, με τους οποίους συζήτησε ιδίως για τη συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντέδρασε χθες εκφράζοντας ικανοποίηση μέσω X για το «τέλος της βασιλείας του τρόμου και του χάους του Σεμπαστιάν Μαρσέτ» και την «ταχεία ενίσχυση της συνεργασίας των δυνάμεων επιβολής της τάξης» των ΗΠΑ και της Βολιβίας. «Η Ασπίδα της Αμερικής κάνει την περιοχή μας πιο ασφαλή και πιο δυνατή», διαβεβαίωσε.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής αστυνομίας Μίρκο Σοκόλ δήλωσε πως θα γίνουν κι άλλες έφοδοι τις επόμενες ημέρες. «Έχουμε πληροφορίες για πολλούς ανθρώπους που συνεργάζονταν με τον Μαρσέτ. Είναι πολύ πιθανό πως σε αυτούς συγκαταλέγονταν και αστυνομικοί», τόνισε στον Τύπο.

Διακινητής μεγάλων ποσοτήτων

Ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ εξέτισε ποινή φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών στην Ουρουγουάη από το 2013 ως το 2018.

Κατόπιν έζησε στην Παραγουάη και στη Βολιβία, δυο χώρες όπου επίσης αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις.

Τον Ιούλιο του 2023, ενώ διέμενε στη Σάντα Κρους, τράπηκε σε φυγή την παραμονή μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας για τη σύλληψή του.

Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη για διακίνηση ναρκωτικών, κρατείται το τρέχον διάστημα στην Παραγουάη, μετά τη σύλληψή της στην Ισπανία.

Τον Μάιο του 2025, η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες στον κ. Μαρσέτ για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών θεσμών.

Ο Κάρτραϊτ Γουέιλαντ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας κατά της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, τόνιζε τότε ότι ο Ουρουγουανός ήταν «από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες σε όλο τον νότιο κώνο» και «ο κυριότερος στόχος μεγάλης έρευνας για το οργανωμένο έγκλημα στην Παραγουάη».

Ο κ. Μαρσέτ μεταξύ άλλων υπάρχουν υποψίες πως ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στην Κολομβία τον Μάιο του 2022 του Μαρτσέλο Πέσι, παραγουανού εισαγγελέα αρμόδιου για υποθέσεις κατά της μαφίας.

Ο τριαντατετράχρονος, ποδοσφαιρόφιλος, παίκτης στο παρελθόν, είχε αγοράσει ομάδα η οποία συμμετέχει σε τοπικό πρωτάθλημα στη Βολιβία. Είχε επίσης επενδύσει σε εταιρεία παραγωγών θεαμάτων, σε εταιρεία μουσικών παραγωγών, καθώς και στον τομέα των ακινήτων.

Σε διάφορα βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει ενώ βρισκόταν στην παρανομία, καυχιόταν για το ότι κατάφερνε να ξεφεύγει από τις αρχές.

Ο υπουργός Οβιέδο δήλωσε ότι ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ είχε μετατρέψει τη Σάντα Κρους σε «βάση επιχειρήσεων» της παράνομης δραστηριότητάς του.

Η Βολιβία κατατάσσεται στην τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, πίσω από την Κολομβία και το Περού.