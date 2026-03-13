Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε ένας άγριος καβγάς στις γυναικείες τουαλέτες του Φεστιβάλ του Τσέλτεναμ, με γυναίκες να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης. Το βίαιο περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια εμβρόντητων θεατών πίσω από τη διάσημη σκηνή του Guinness Village, κατά τη διάρκεια της «Πέμπτης του Αγίου Πατρικίου».



Το χρονικό της συμπλοκής στις τουαλέτες

Έξι γυναίκες ενεπλάκησαν στον καυγά, ουρλιάζοντας βρισιές, τραβώντας μαλλιά και παλεύοντας στο πάτωμα. Μια γυναίκα με καρό σακάκι εθεάθη να σπρώχνεται μέσα σε μια καμπίνα τουαλέτας, ενώ κρατούσε γερά από τα μαλλιά μια κοκκινομάλλα γυναίκα που φορούσε μίνι φούστα και μπότες. Ακολούθησε ανταλλαγή χτυπημάτων και κλωτσιών, με την κοκκινομάλλα να καταλήγει ξανά στο έδαφος.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, ενώ η γυναίκα με το καρό σακάκι έριχνε γροθιές στο κεφάλι της άλλης εκτοξεύοντας ύβρεις. Η ασφάλεια έφτασε γρήγορα στο σημείο, εντόπισε δύο από τις γυναίκες που είχαν κλειδωθεί σε μια καμπίνα και τις απομάκρυνε από τον χώρο. Η κοκκινομάλλα παρέμεινε στο φεστιβάλ, αν και έδειχνε ταλαιπωρημένη μετά το επεισόδιο.

Σύμφωνα με μάρτυρα, η αιτία του καυγά φαίνεται να ήταν κάτι που ειπώθηκε σχετικά με την κόρη της γυναίκας με το καρό σακάκι. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το μεσημέρι, την ώρα που ο πρώην ποδοσφαιριστής Πίτερ Κράουτς αναμενόταν στο σημείο για να μοιράσει δωρεάν μπύρες.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό βίας στην εκδήλωση, καθώς είχε προηγηθεί ένας χαοτικός καυγάς μεταξύ μιας ομάδας ανδρών σε εσωτερικό χώρο. Η συμπλοκή φαίνεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ιπποδρομίας Trustmarque Ultima Handicap Chase, την οποία κέρδισε το άλογο Johnnywho.



Κατά τη διάρκεια του καυγά, μια ομάδα ανδρών εθεάθη να συγκρατεί έναν άνδρα που φορούσε γκρι καρό κοστούμι, ενώ ένας άλλος ήταν ακινητοποιημένος στο πάτωμα. Ο άνδρας με το καρό κοστούμι κατάφερε τελικά να ξεφύγει, και ακολούθησε συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πολλοί παρευρισκόμενοι, οι οποίοι άρχισαν να σπρώχνονται και να πέφτουν στο έδαφος. Καθώς συνέχιζαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, ένας περαστικός πλησίασε τον άνδρα με το καρό κοστούμι και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, αφήνοντάς τον με ματωμένη μύτη.



Σε άλλα σημεία, ορισμένοι θεατές εθεάθησαν σε κακή κατάσταση καθώς αποχωρούσαν από το Φεστιβάλ του Τσέλτεναμ. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο από τραυματιοφορείς, την ώρα που ισχυρές ριπές ανέμου χτυπούσαν τους παρευρισκόμενους. Ένας άλλος άνδρας, ντυμένος με καφέ κοστούμι, εθεάθη γονατισμένος στο πάτωμα να στηρίζεται σε έναν τοίχο, ενώ ένας άλλος θεατής, ντυμένος στα μαύρα, έσκυβε πάνω του.



Και ενώ κάποιοι μπορεί να ξύπνησαν με πονοκέφαλο σήμερα, άλλοι κομψοί επισκέπτες έδωσαν μάχη με τον άνεμο καθώς κατευθύνονταν να απολαύσουν το ιπποδρομικό γεγονός, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

