Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε και κατέληξε σήμερα σε νοσοκομείο της Αττικής. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα(13/3/2026), αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση ‘Αμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».