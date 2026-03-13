Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Μπέτις για τους «16» του Europa League, σκορπίζοντας θύελλα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων του, οι οποίοι αναμένεται να κάνουν απόβαση στην Σεβίλλη στις 19 Μαρτίου στον αγώνα ρεβάνς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ισπανική «AS» την ερχόμενη Πέμπτη στο «Καρτούχα» θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.400 φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα εξαντλήσουν το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου που δικαιούται η φιλοξενούμενη ομάδα.

Παράλληλα, η «AS» τονίζει πως η Μπέτις «κάνει έκκληση στον δικό της κόσμο να αγοράσει εισιτήρια, καθώς δεν αναμένεται sold out» στην αναμέτρηση.