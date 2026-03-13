Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Νάιμ Κασέμ, δήλωσε σε ομιλία του ότι οι ισραηλινές απειλές για τη δολοφονία του είναι «άχρηστες».

«Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά αντιπαράθεση, και, Θεού θέλοντος, θα εκπλαγούν στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο Κασέμ σε τηλεοπτική ομιλία, προσθέτοντας ότι «οι απειλές του εχθρού δεν μας τρομάζουν».

«Πρόκειται για μια υπαρξιακή μάχη, όχι για μια περιορισμένη ή απλή σύγκρουση».

Η λιβανέζικη οργάνωση δήλωσε ότι εκτόξευσε drones κατά ισραηλινών δυνάμεων στην βόρεια πόλη Γιαάρα, εντός του Ισραήλ.

Ήταν η 24η στρατιωτική επιχείρηση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την οργάνωση.

12 νεκροί στον Λίβανο

Μια ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στον νότιο Λίβανο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 εργαζομένων στον τομέα της υγείας, όπως αναφέρει το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο δηλώνει ότι «πενθεί τους εργαζόμενους υγείας στο Μπουρτζ Καλούαγια που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση που στόχευσε το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της πόλης», προσθέτοντας ότι «12 γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που βρισκόντουσαν σε υπηρεσία στο κέντρο σκοτώθηκαν και ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας τραυματίστηκε», ενώ οι διασώσεις συνεχίζονται.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι η επίθεση ήταν «η δεύτερη κατά του τομέα της υγείας μέσα σε λίγες ώρες», μετά από πλήγμα στο Σαουάνεχ που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παραϊατρικών που συνδέονταν με τη Χεζμπολάχ και τον σύμμαχό της, την Αμάλ.

Δεν υπάρχει άμεση δήλωση από τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ.