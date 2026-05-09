Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του θα πορευτεί και τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, με τον Βάσκο τεχνικό μάλιστα να σχεδιάζει ήδη την ομάδα της επόμενης χρονιάς.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαψεύδουν τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ανεξάρτητα με τη θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός, μετά το τέλος των play off.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός ο οποίος είναι προσηλωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας σχεδιάζοντας πως θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να κατακτήσει και τον φετινό τίτλο, δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει από το μεγάλο λιμάνι.