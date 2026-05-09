Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό πριν από την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική των play off της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην σημερινή προπόνηση και έτσι ο Ράφα Μπενίτεθ τον άφησε εκτός αποστολής. Αντίθετα στην αποστολή βρίσκονται τόσο ο Κώτσιρας, όσο και ο Τζούριτσιτς.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό.

Αναλυτικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.