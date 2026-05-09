Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play off της Super League, σε ένα ματς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με προπόνηση σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη και μετά το τέλος του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα.

Σε αυτήν βρίσκονται όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, 25 σύνολο, κάτι που σημαίνει πως θα «κοπούν» τελευταία στιγμή κάποιοι.

Μοναδικός απών από την αποστολή ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Ονιεμαέτσι, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.