«Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας από εμάς ως ανεξάρτητος. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που ειπώθηκε: Οποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews RADIO.

«Η ΝΔ, είναι μία μεγάλη πολυσυλλεκτική παράταξη και δύναμή της είναι ο εσωτερικός διάλογος η αντοχή της στον διάλογο», σημείωσε, επίσης, ο Θεσσαλός πολιτικός. «Εύκολα πολλές φορές χαρακτηρίζουμε κάποιους αντάρτες διαφωνούντες. Και επειδή υπηρετώ την παράταξη από τα νεανικά μου χρόνια – εξελέγην πρώτη φορά βουλευτής το 2004 με πρωθυπουργό και αρχηγό τον Κώστα Καραμανλή, όπως και ο νυν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία της παράταξης. Έχω ασκήσει και εγώ κατά καιρούς κριτική σε αποφάσεις, σε επιλογές που θεωρούσα λανθασμένες. Και το είπα και από την πρώτη στιγμή που εξελέγην Γραμματέας, μετά την τιμητική πρόταση του πρωθυπουργού, ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι διαφορετικές απόψεις, να αποδραματοποιήσουμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και αυτά είναι δείγματα πολύ θετικά για τη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού, όπως είναι η ΝΔ».

Ακολούθως ο γγ της ΚΟ της ΝΔ αναρωτήθηκε «σήμερα το επιτελικό κράτος τι είναι;». Και όπως είπε, «θέτουμε στόχους, βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Και υπάρχει και λογοδοσία. Κάποιοι παρακολουθούν, αν υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι που θέτουμε, αν υλοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε από όλους τους συναδέλφους. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στις κυβερνήσεις μας, αυτό επίσης συνέβαινε πάντοτε. Θα πρέπει να υπάρχει μία μεγαλύτερη προσοχή στη δοσολογία αν θέλετε. Θα πρέπει να ακούνε περισσότερο οι υπουργοί τους βουλευτές και, κυρίως, οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί να ακούν περισσότερο τους βουλευτές, οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία. Είναι οι καλύτεροι αγωγοί μηνυμάτων της κοινωνίας και η κυβέρνηση σίγουρα θα βελτιώνει τις αποδόσεις της στο κυβερνητικό της έργο, όταν έχει καλύτερους διαύλους επικοινωνίας με τους βουλευτές της πλειοψηφίας».

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι «ευρισκόμενοι στον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας της δεύτερης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουμε όλοι τις προσπάθειες. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «επειδή πια είμαστε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, αξίζει να βλέπει κανείς όχι μόνο την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση ψήφου, αλλά και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης. Στην τελευταία έρευνα της OPINION ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουνε για σταθερότητα και 30% για καταγγελία. Το 50,7% είναι μία πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, να τρέξουμε και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».