Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο με stealth βομβαρδιστικά B-2 που προετοιμάζονται για αποστολή στο Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη «εκτοξεύουν πυρά μεγάλου βεληνεκούς όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα απειλή από το ιρανικό καθεστώς, αλλά και για να καταστρέψουν τη δυνατότητά του να ανασυγκροτηθεί στο μέλλον».
U.S. Central Command (CENTCOM) has released footage showing B-2A “Spirit” Long-Range Strategic Stealth Bombers with the 509th Bomb Wing taking off from Whiteman Air Force Base, Missouri, for strikes against targets in Iran under Operation Epic Fury. pic.twitter.com/hfXGdXXDYP— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026