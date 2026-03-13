Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο με stealth βομβαρδιστικά B-2 που προετοιμάζονται για αποστολή στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη «εκτοξεύουν πυρά μεγάλου βεληνεκούς όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα απειλή από το ιρανικό καθεστώς, αλλά και για να καταστρέψουν τη δυνατότητά του να ανασυγκροτηθεί στο μέλλον».