Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση που είχε καταθέσει ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία. Η πρόταση συνδεόταν με μια πιθανή συμφωνία που θα αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Axios.

Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όμως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.